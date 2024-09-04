Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиМузыка

Музыкальный продюсер Зедд: "Вливал сердце и душу в этот альбом"

Гайднется третий альбом немецкого продюсера Зеда под названием 'Телос'. Во время беседы он объясняет, почему considers consider это свой потенциально последний музыкальный проект.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

- Музыкальный продюсер Зедд: "Вливал сердце и душу в этот альбом"

Электронный музыкальный гений DJ Zedd, известный как Антон Заславский, признался, что чувствовал себя истощенным во время работы над своим последним альбомом "Тelos". "Я был очень истощен, у меня не было больше слов", - сказал 35-летний артист в интервью американскому журналу 'People'. "Я чувствовал, что отдал все свои силы этому альбому и больше ничего не осталось".

DJ Zedd уточнил, что название "Тelos" также переводится как 'конец', что заставило его задуматься, не станет ли этот альбом его последним музыкальным произведением.

Выпущенный в прошлую пятницу, "Тelos" стал третьим альбомом DJ Zedd. Его предыдущая работа, "True Colors", увидела свет в 2015 году.

DJ Zedd черпал вдохновение для своего написания песен во время создания "Telos", часто обращаясь к музыке как к источнику энергии и утешения. Усталость, которую он чувствовал, заставила его задуматься, не является ли это его последним музыкальным проектом, так как название "Тelos" также символизирует 'конец'.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Дитер Кюгельманн, как уполномоченный по правам государства, испытывает настоящее восхищение и...
Федеральные земли Германии

Устойчивый уровень жалоб на конфиденциальность данных остается значительным

Кждый год, государственный комиссар в Рейнланд-Пфальце обрабатывает множество жалоб на защиту данных. В настоящее время ИИ не вносит значительного вклада в эту область, но это может измениться в будущем.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Хартманн остается лидером христианско-демократической фракции в Саксонском ландтаге
Федеральные земли Германии

Хартманн вновь занимает лидерство в группе ХДС.

Саксонский союз придает приоритет стабильности кадров. Даже на высшем уровне законодательной группы состояния нет перемен в персонале.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Посетитель из Нижней Саксонии трагически погибает на Узедоме.
Федеральные земли Германии

Турист из Нижней Саксонии погиб на острове Узедом.

- Турист из Нижней Саксонии погиб на острове Узедом. 58-летний турист из Нижней Саксонии был найден без сознания в море возле Геренсдорфа на острове Узедом в один из послеполуденных дней вторника. Как сообщает полиция, никаких признаков подозрительной активности не было замечено. Спасатели и очевидцы оперативно извлекли мужчину из воды и

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Уменьшение числа детей в тюрингских детских садах
Федеральные земли Германии

Уменьшение числа детей в тюрингских детских садах

В Тюрингии наблюдается снижение числа детей, посещающих детские сады. Одновременно сокращается трудовой коллектив в Китас, но фиксируется рост числа мужчин-воспитателей.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Заслужила в личной гонке на время на дорожке золото, после бронзовой победы в личной гонке на...
Спорт

Хаусбергер выражает радость от золотой медали

В гонке Маайке Хальсбегер приносит нежданную победу.<SPECIAL_802>Циклисты Германии празднуют с серебром и бронзой. СтаSoloo://on замечание, золотая лихорадка не оправдывается.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Первый документальный фильм, созданный самостоятельно, должен был выйти в сентябре.
Культура

Первый документальный фильм, созданный самостоятельно, должен был выйти в сентябре.

Даниэла Бюхнер недавно появлялась на летнем диком отъезде. Её предстоящее телевизионное задание вот-вот начнётся.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Министр экономики Нижней Саксонии Лиз выразила одобрение планам федерального правительства ввести...
Главные темы

Правительственный чиновник искажает историю электромобиля Volkswagen: его курс правильный

- Правительственный чиновник искажает историю электромобиля Volkswagen: его курс правильный Оlaf Ляйс, министр экономики Нижней Саксонии, согласен с акцентом Volkswagen на электромобилях, несмотря на ужесточение мер по сокращению затрат. По словам Ляйса, члена партии СДПГ, трансформация часто проходит через взлёты и падения, и мы сейчас переживаем низкий период, который особенно

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Дитер Кюгельманн, как уполномоченный по правам государства, испытывает настоящее восхищение и...
Федеральные земли Германии

Устойчивый уровень жалоб на конфиденциальность данных остается значительным

Кждый год, государственный комиссар в Рейнланд-Пфальце обрабатывает множество жалоб на защиту данных. В настоящее время ИИ не вносит значительного вклада в эту область, но это может измениться в будущем.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно