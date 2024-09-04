- Музыкальный продюсер Зедд: "Вливал сердце и душу в этот альбом"

Электронный музыкальный гений DJ Zedd, известный как Антон Заславский, признался, что чувствовал себя истощенным во время работы над своим последним альбомом "Тelos". "Я был очень истощен, у меня не было больше слов", - сказал 35-летний артист в интервью американскому журналу 'People'. "Я чувствовал, что отдал все свои силы этому альбому и больше ничего не осталось".

DJ Zedd уточнил, что название "Тelos" также переводится как 'конец', что заставило его задуматься, не станет ли этот альбом его последним музыкальным произведением.

Выпущенный в прошлую пятницу, "Тelos" стал третьим альбомом DJ Zedd. Его предыдущая работа, "True Colors", увидела свет в 2015 году.

DJ Zedd черпал вдохновение для своего написания песен во время создания "Telos", часто обращаясь к музыке как к источнику энергии и утешения. Усталость, которую он чувствовал, заставила его задуматься, не является ли это его последним музыкальным проектом, так как название "Тelos" также символизирует 'конец'.

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