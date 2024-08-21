- Музыкальное мероприятие в замке Нойшванштайн началось.

На мероприятии "Рассвет и Освобождение" в замке Сказочной Горы состоялось открытие Нешванштайнских Симфоний. Основными жанрами этих пяти концертов, проходящих с 21 по 25 августа, являются романтические композиции позднего периода, а также оркестровая и камерная музыка.

В первую концертную ночь ансамбль Chaarts Chamber Musicians исполнил 84-ю увертюру Бетховена перед аудиторией из 500 человек в зоне сидений замка. Организаторы, Ассоциация Концертов Нешванштайн, представили свежую концепцию – выступление под открытым небом во внутреннем дворе замка.

Концерты в зале певцов, проводившиеся ежегодно до 2015 года, были приостановлены в последние годы из-за реставрационных работ в апартаментах Замка Нешванштайн. За последние семь лет Свободное Государство инвестировало 20 миллионов евро в эти реставрации. Теперь эти ресурсы привели к введению открытых мероприятий впервые.

Темы следующих четырех концертных ночей – "Закат и Прощание", "Мифы и Анекдоты", "Удача и Гибель Любви" и "Мечты и Реальность". В течение этих ночей будут присутствовать различные ансамбли, ведущие и рассказчики, такие как актер Ханс Зигль из сериала ZDF "Горный Доктор" и вокалистка Вера-Лотте Бёкер.

Музыка была важным элементом выступлений в замке Нешванштайн, с оркестровой и камерной музыкой, представленными в Нешванштайнских Симфониях. Ансамбль Chaarts Chamber Musicians, известный своими интерпретациями классической музыки, исполнил 84-ю увертюру Бетховена в первую концертную ночь.

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