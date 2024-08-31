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Музыкальное мероприятие Адель подходит к концу.

Последний эпизод десятичасовой музыкальной感 einzelnenф об Adele подходит к концу, вызывая радость среди владельцев ресторанов в Мюнхене и надежду на сиквел. Зеленые активисты видят в этом 'отمم Blancoтбический провал'.

 and  Michael Bootcampf
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По окончании концерта Адель выlovákёт блестящий огненный Zahlen
По окончании концерта Адель выlovákёт блестящий огненный Zahlen

- Музыкальное мероприятие Адель подходит к концу.

Миллионы восторженных фанатов, возможно, даже более счастливые владельцы баров - и обеспокоенные защитники окружающей среды. Мюнхен празднует десятиконцертный марафон Адели, но экологические активисты видят в этом "промах в климатической политике".

Сector гостеприимства в Мюнхене воспринял десять концертов Адели в августе как "сказку". По словам Ангелы Инзелькаммер, президента Баварской ассоциации отелей и ресторанов (Dehoga), она сказала агентству DPA, "Это было похоже на сказку с солнечной погодой". Несмотря на отсутствие конкретных цифр, она отметила, "Отели были заполнены - и по вполне доступным ценам". Это было не только в Мюнхене, но и в прилегающих районах.

"Готовые тратить деньги"

Август оказался лучше, чем обычно. "Спрос был высоким, и это были именно те клиенты, которые готовы тратить". Это заключение было сделано несмотря на то, что большинство билетов на шоу британской певицы, которые проходят с начала августа, были не exactly дешевыми.

Последний концерт в временном стадионе, построенном на территории выставочного центра, состоится в субботу. Более ста тысяч фанатов уже увидели британскую артистку в Мюнхене.

Адель, известная своей нелюбовью к турам и последним выступлением в Европе в 2016 году, построила в Мюнхене стадион по своим спецификациям. Он мог вместить более 70 000 посетителей на каждое шоу и соответствовал ее эстетике черно-белого цвета.

И эти посетители не только нуждались в месте для отдыха и еды - они также совершали покупки, пользовались такси или общественным транспортом. Мюнхенский представитель экономических дел Клеменс Баумгартнер (ХСС) оценил, что концертный сериал принесет около полумиллиарда евро в экономику города.

"Мы ожидаем, что дополнительное местное создание стоимости составит несколько сотен миллионов евро", - говорит Манфред Гёссль, CEO Палаты индустрии и торговли Мюнхена и Верхней Баварии (IHK). "После концертов Адели можно подвести экономический итог: рестораны, отели, розничная торговля и сувенирные магазины, а также транспортные услуги выиграли от посетителей, которые оставались в Мюнхене более чем на день".

Мюнхенские концерты могут стать последним шансом для некоторых увидеть 36-летнюю артистку вживую в ближайшее время, так как она объявила о длительном перерыве после этого. Для президента Dehoga Инзелькаммер вывод очевиден: она приветствовала бы еще один суперзвездный концертный сериал в Мюнхене на регулярной основе.

Промах в климатической политике

Однако у Европейского климатического пакта есть сомнения в том, является ли это хорошей идеей с точки зрения экологии и защиты климата. "На первый взгляд, выбор проведения концертного сериала в центральном месте кажется более экологичным, чем тур по различным городам или даже странам", - заявили они в заявлении. Однако при ближайшем рассмотрении ситуация кажется другой.

Посол Европейского климатического пакта Юлиан Вогель опросил 1407 посетителей концерта о способе их транспортировки в Мюнхен. Результат: каждый четвертый (24,3 процента) прибыл на самолете. Средние выбросы CO2 на человека составили 41,14 килограмма - столько, сколько поглощает углекислый газ один дерево в течение трех лет.

Путешествие фанатов Адели значительно больше, чем, например, среднее расстояние поездки для летнего тура 2023 года группы AnnenMayKantereit (12,44 килограмма). "Фанаты Адели более интернациональны, и именно поэтому это промах в климатической политике, что Адель предпочитает концертный сериал в Мюнхене туру", - говорит Вогель.

"Например, если бы Адель выступала в пяти крупных европейских городах, среднее расстояние поездки значительно сократилось бы, и, следовательно, меньше людей выбрали бы самолет в качестве климатоопасного средства транспортировки".

Десятиконцертный марафон Адели наполнил воздух Мюнхена прекрасными звуками музыки, эхом разносившимися по его улицам и площадям. Несмотря на экологические опасения, поднятые некоторыми активистами, мероприятие привлекло музыкальных любителей со всего мира.

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