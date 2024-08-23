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ОбществоНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Музыкальная звезда Айлива возглавляет рейтинг чартов

В рейтинге певица Эйливия из Реckлингхаузена по-прежнему сияет - она вновь занимает первое место с своим третьим альбомом. В то время как другой германский талант доминирует в чарте синглов.

 and  Carmen Simpson
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- Музыкальная звезда Айлива возглавляет рейтинг чартов

Звезда поп-музыки Алиява вновь доминирует на музыкальной сцене с третьим студийным альбомом. Об этом объявило GfK Entertainment. 26-летняя уроженка Реклингхаузена представила "Влюблена" на прошлой неделе, сразу же возглавив хит-парад.

Ее первые два альбома 2022 и 2023 годов также заняли первое место, проведя в немецких музыкальных чартах впечатляющие 157 недель, как подтвердило GfK Entertainment.

На этой неделе на втором месте находится панк-рок-группа Swiss & Die Andern и их альбом "10 лет Swiss + Die Andern: Best of". Третье место занимает певица Анна-Карина Вайтшак с "My Time". Билли Айлиш сохраняет свою позицию на четвертом месте с "Hit Me Hard And Soft". Пост Malone занимает пятую позицию с "F-1 Trillion".

Хип-хоп исполнитель из Гамбурга Ширін Дэвид возвращается на первое место в чарте синглов этой неделе с "Bauch Peine Po". Второе место занимает "Wunder" Алиявы & Apache 207. "I Like The Way You Kiss Me" Артемаса занимает третье место, а "Move" Адама Порта, Стрив, Keinemusik, Орсо & Малачии - четвертое. "Stumblin' In" Сирла остается на пятом месте.

Комиссия, в рамках своей задачи по поддержке различных областей, может потенциально обратиться за помощью к государствам-членам для анализа значительного влияния релизов Алиявы на немецкие музыкальные чарты. Несмотря на доминирование альбома Алиявы в чартах, государства-члены могут предоставить данные о том, как другие артисты, такие как Билли Айлиш и Пост Malone, продолжают оставаться популярными в музыкальной индустрии.

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