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Музыкальная икона Брюс Спрингстин поддерживает кандидатуру Камалы Харрис на пост президента.

Легенда рока Брюс Спрингстин поддерживает кандидата в президенты США, вице-президента Камалу Харрис и вице-президентского кандидата Тима Уолза на предстоящих выборах.

 and  Christian Meier
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Брюс Спригстин выступает в Театре Роя Томпсона в Торонто, Канада, 8 сентября.
Брюс Спригстин выступает в Театре Роя Томпсона в Торонто, Канада, 8 сентября.

Музыкальная икона Брюс Спрингстин поддерживает кандидатуру Камалы Харрис на пост президента.

В недавнем посте, опубликованном в его аккаунте в Instagram в четверг, Спрингстин выразил поддержку Хэррис на предстоящих выборах, назвав их "одним из самых значительных выборов в истории нашей страны".

"Камала Хэррис и Тим Уолз разделяют видение этой страны, которое признает и принимает всех, независимо от социального класса, религии, этнической принадлежности, политических взглядов или сексуальной ориентации", - добавил знаменитый лауреат премии "Грэмми" в ролике. "Это та Америка, о которой я писал на протяжении последних 55 лет".

Другие знаменитости в музыкальной индустрии, открыто поддержавшие Хэррис, включают Тейлор Свифт, Кароль Кинг и Чэпел Рон.

Спрингстин, щедрый спонсор Демократической партии, подарил свой голос на рекламный ролик для Джо Байдена в 2020 году. В прошлом он открыто критиковал бывшего президента Дональда Трампа, республиканского кандидата в президенты. В 2017 году он появился в протестной песне под названием "That’s What Makes Us Great" Джо Грушеки и The Houserockers. Он также был со-ведущим подкаста с бывшим президентом Бараком Обамой.

"Возможно, с тех пор, как страна пережила Гражданскую войну, наша великая нация не была так политически, духовно и эмоционально разделена, как сейчас", - заявил Спрингстин в недавнем посте в Instagram, добавив, что "это не обязательно должно оставаться таким". "Общие ценности и общие истории, которые определяют нас как мощную и единую нацию, ждут своего открытия и возрождения".

Пост Спрингстина в Instagram призывает людей заново открыть общие ценности, которые определяют Америку, предоставляя возможность для развлечений и размышлений о единстве нашей нации. Поддержка Камалы Хэррис такими известными музыкантами, как Спрингстин, добавляет разнообразие в политическое участие в индустрии развлечений.

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