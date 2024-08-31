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КультураНовостиОазис

Музыкальная группа предупреждает о чрезмерно дорогих продажах билетов.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Лиам и Ноэль Галлахер скоро снова выступят вместе на одной сцене.
Лиам и Ноэль Галлахер скоро снова выступят вместе на одной сцене.

- Музыкальная группа предупреждает о чрезмерно дорогих продажах билетов.

Эксперты Oasis бросились в бой ранним субботним утром (31 августа), чтобы приобрести билеты на концертный тур группы 2025 года, который только что стартовал. Некоторые фанаты столкнулись с трудностями на официальных сайтах продажи билетов.

Группа предупреждает заранее

До этого группа предупредила фанатов не продавать билеты на возвратный тур по завышенным ценам. В течение нескольких минут после предварительной продажи билеты уже продавались по тысячам фунтов. Небольшое количество фанатов смогло приобрести билеты в течение трехчасового окна в предыдущую пятницу вечером. Вскоре после этого билеты появились в интернете по цене более £6000 (примерно €7100), что в 40 раз дороже обычной цены стоячих билетов, как сообщает BBC. Oasis призвала своих фанатов не продавать билеты по завышенным ценам на неавторизованных сайтах, так как эти билеты могут оказаться недействительными.

Ожидается, что около 1,4 миллиона билетов будут доступны для 17 концертов в Великобритании и Ирландии в июле и августе следующего года.

Братья Noel (57) и Liam Gallagher (51) основали Oasis в 1991 году вместе с тремя друзьями. Группа стала главной силой брит-попа. К сожалению, постоянные разногласия братьев привели к распаду группы в 2009 году. С тех пор ходили слухи об объединении Oasis. 27 августа 2024 года группа положила конец всем спекуляциям простым сообщением и словами "Это происходит". Предстоящие концерты, как ожидается, станут единственными в Европе в следующем году, с планами на выступления на других континентах.

Энтузиазм фанатов к туру Oasis был так велик, что билеты продавались по завышенным ценам на неавторизованных сайтах, доходя до £6000, несмотря на предупреждение группы. В связи с высоким спросом на билеты Oasis фанаты, которые смогли их приобрести во время предварительной продажи, оказались в выгодном положении, но группа настоятельно рекомендовала этого не делать.

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