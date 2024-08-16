- Музей Кведлинбурга показывает произведения Теодора Люкса Файнингера

В музее Лионеля Фейнингера в Кведлинбурге проходит выставка, посвященная картинам, которые сам художник Теодор Люкс Фейнингер (1910-2011) называл "образцами снов". Музей объявил, что выставка, названная "Волшебные моменты", будет проходить с 29 сентября 2024 года по 13 января 2025 года. Картины младшего сына Лионеля Фейнингера исследуют "фантастический, воображаемый и медиально отраженный мир", по словам директора музея Адины Рёш.

Рёш описала уникальный стиль Фейнингера как "модернистского романтика", отметив его характерные пейзажи и фигуративные мотивы, в частности, его изображения женщин. Выставка представит множество произведений из Фонда Баухаус Дессау, который, наряду с Обществом Курта Вайля, Музеем искусств Аренсхоп и Музеем Ангермюзе Эйзенах, является партнером музея.

Музей Лионеля Фейнингера в Кведлинбурге, расположенный в регионе Гарц, является единственным в мире музеем, посвященным художнику, графику и мастеру Баухауса Лионеля Фейнингера (1871-1956). По словам Рёш, в 2023 году на выставки музея посетило более 24 000 человек.

Любители сновидений, которые хотят полюбоваться на картины Фейнингера, могут посетить выставку "Волшебные моменты" в музее Лионеля Фейнингера с сентября 2024 года по январь 2025 года. Кроме того, чтобы погрузиться deeper в мир музеев, можно спланировать поездки в другие учреждения, сотрудничающие с музеем Лионеля Фейнингера, например, в Фонд Баухаус Дессау.

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