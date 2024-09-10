- Музей будущего в Нюрнберге создает ощутимые ощущения для слабовидящих

Индивидуумы с нарушениями зрения теперь могут самостоятельно передвигаться по Музею будущего в Нюрнберге благодаря устройству дополненной реальности. Как сообщает музей, это устройство использует звуковые подсказки и цветовые индикаторы для помощи посетителям в ориентировании в выставочных пространствах. Будучи филиалом Немецкого музея в Мюнхене, Музей будущего является пионером в области доступности в Германии, согласно заявлению Немецкой ассоциации музеев.

Посетители в возрасте 15 лет и старше могут взаимодействовать с экспонатами, используя свои чувства, согласно заявлению музея. Выставка включает не только аудио-narration, но и ароматы и станции с интерактивным тактильным взаимодействием. Типичная экскурсия занимает от тридцати до шестидесяти минут. Разработка проекта включала сотрудничество с людьми с нарушениями зрения.

Как заявила Анья Хоффманн, руководитель рабочей группы по образованию и медиации Немецкой ассоциации музеев, создание бесбарьерных музейных опытов для людей с нарушениями зрения по-прежнему является значительной проблемой в области экспозиционного дизайна. Она признала, что хотя GPS-приложения являются популярным подходом, они часто не обеспечивают достаточной точности.

Она продолжила, сказав, что подавляющее большинство из более чем 7000 музеев в Германии в основном предлагают специализированные экскурсии и мастер-классы для людей с нарушениями зрения, предоставляя слуховые описания и тактильные экспонаты. Однако Хоффманн отметила, что сообщество людей с нарушениями зрения не всегда является основной аудиторией. "Хорошо, что Музей будущего в Нюрнберге берется за эту проблему, так как только хорошо финансируемые и известные учреждения могут позволить себе такие инновационные проекты", - заключила она.

Подробности о турах:

(Прямое перефразирование из данного текста.)

Инновационный подход Музея будущего определит будущее музейных посещений для людей с нарушениями зрения. Несмотря на усилия многих музеев по организации специализированных экскурсий и мастер-классов, они не всегда ориентированы на основную аудиторию.

По мере нашего продвижения вперед, важно, чтобы больше музеев приняли подход Музея будущего, сделав музейные опыты действительно доступными для всех, формируя более инклюзивное будущее.

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