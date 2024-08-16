- Мужчина сбит поездом и тяжело ранен.

Мужчина был сбит поездом, переходя закрытый железнодорожный переезд в Стейнене (район Лёрраха). 28-летний мужчина упал на рельсы, как сообщил представитель полиции. Первому ответу было оказано помощь, после чего его доставили в больницу. Водителю поезда потребовалась психологическая поддержка после инцидента в четверг. Все 100 пассажиров поезда остались невредимыми.

Железнодорожный переезд был закрыт из-за этого несчастного случая. Дальнейшее расследование, скорее всего, будет сосредоточено на том, почему мужчина проигнорировал закрытие.

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