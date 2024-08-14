- Мужчина сбил полицейского своей машиной

Водитель наехал на ногу полицейского и уехал домой. Позже тест показал, что мужчина выпил алкоголь. Полицейский, который направлял движение в Регенсбурге, получил травму средней части стопы, когда 45-летний мужчина проигнорировал его инструкции и наехал на его ногу. Водитель ненадолго остановился на месте происшествия, прежде чем уехать. Теперь ему грозит обвинение в опасном причинении телесных повреждений.

Действия водителя привели к обвинению в опасном причинении телесных повреждений в результате нарушения правил дорожного движения и травмирования офицера. В ходе расследования было установлено, что инцидент был связан с случаем вождения в нетрезвом виде, так как водитель выпил алкоголь перед аварией.

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