- Мужчина пытается помочь другому водителю и серьезно ранен

Мужчина получил серьезные травмы на автобане 2 недалеко от Дортмунда, пытаясь помочь другому водителю. Помощник сигналил водителю, чтобы он съехал на правую обочину днем в понедельник, чтобы сообщить ему о неисправности в системе выхлопа, как сообщили в пожарной службе.

Пока добросердечный мужчина стоял возле поврежденного автомобиля, спиной к дороге, лицом к двери автомобиля, он был сбит приближающимся грузовиком. Водитель грузовика, ехавший со скоростью около 80 км/ч, с трудом заметил припаркованные автомобили и не смог избежать столкновения вовремя.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу вертолетом. А2 была закрыта в направлении Ганновера примерно на час.

Происшествие на автобане спровоцировало дискуссии об важности улучшения мер безопасности tanto в транспорте, как и в области связи. Чтобы предотвратить подобные инциденты, было предложено оснастить машины скорой помощи или предупреждающие знаки современными системами связи, чтобы улучшить видимость и бдительность других водителей.

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