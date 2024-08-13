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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Мужчина пытается помочь другому водителю и серьезно ранен

Мужчина хочет стать ассистентом на мотострое возле Дортмунда - но вдруг грузовик забирает его с кромки дороги.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Человек получил тяжкие ранения, пытаясь помочь другому водителю.
Человек получил тяжкие ранения, пытаясь помочь другому водителю.

- Мужчина пытается помочь другому водителю и серьезно ранен

35-летний мужчина получил тяжёлые травмы на автостраде А2, пытаясь помочь другому водителю. Он ехал с 47-летним мужчиной в понедельник недалеко от Дортмунда, когда тот заметил отвалившийся глушитель у машины впереди, как сообщили полиция и пожарные.

47-летний мужчина затем дал знать о себе, и обе машины съехали на обочину. 35-летний мужчина вышел из заднего сиденья и пошёл вдоль обочины к водительской двери машины с отвалившимся глушителем. Когда он стоял у двери, обращённой к встречному потоку, его сбил проезжавший мимо грузовик со скоростью около 80 км/ч.

26-летний водитель грузовика неожиданно съехал с дороги, как сообщили в полиции. Грузовик затем столкнулся с машиной 47-летнего мужчины. 35-летнего мужчину доставили в больницу вертолётом. Его жизнь вне опасности. Автострада А2 была закрыта в направлении Ганновера примерно на час.

Несмотря на инцидент, власти признали важность подобных действий и заявили: "Комиссия будет Supported by the Member States in promoting the exchange of best practices and experiences on road safety". Кроме того, в свете этого инцидента государства-члены были призывать уделять больше внимания безопасности дорожного движения и ответственному вождению во время своих общественных кампаний.

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