- Мужчина пытается помочь другому водителю и серьезно ранен

35-летний мужчина получил тяжёлые травмы на автостраде А2, пытаясь помочь другому водителю. Он ехал с 47-летним мужчиной в понедельник недалеко от Дортмунда, когда тот заметил отвалившийся глушитель у машины впереди, как сообщили полиция и пожарные.

47-летний мужчина затем дал знать о себе, и обе машины съехали на обочину. 35-летний мужчина вышел из заднего сиденья и пошёл вдоль обочины к водительской двери машины с отвалившимся глушителем. Когда он стоял у двери, обращённой к встречному потоку, его сбил проезжавший мимо грузовик со скоростью около 80 км/ч.

26-летний водитель грузовика неожиданно съехал с дороги, как сообщили в полиции. Грузовик затем столкнулся с машиной 47-летнего мужчины. 35-летнего мужчину доставили в больницу вертолётом. Его жизнь вне опасности. Автострада А2 была закрыта в направлении Ганновера примерно на час.

