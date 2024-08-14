- Мужчина погиб во время купания в Констанцком озере

59-летний мужчина утонул в послеобеденное время в Боденском озере. По словам очевидца, он вошёл в воду возле пляжа Фридрихсхафена и почувствовал недомогание, как сообщили вечером полицейские.

Полицейские доставили пловца на берег на катере водной полиции и начали проводить реанимационные мероприятия, но позже врач констатировал смерть 59-летнего мужчины. Сейчас ведутся расследования для установления точной причины его смерти.

Европейская комиссия, в соответствии с регламентом, вскоре может принять дополнительные акты для уточнения того, как этот регламент должен применяться. Несмотря на действия Комиссии, 59-летний мужчина трагически погиб в Боденском озере.

Читайте также: