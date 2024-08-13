- Мужчина погиб после прыжка с 10-метровой доски <unk> Полиция назвала причину смерти

После прыжка с 10-метровой вышки в Бремене молодой человек, по всей видимости, умер от внутренних травм. 23-летний мужчина ударился о воду грудью, получив смертельные травмы, как сообщил представитель полиции. "Это был ужасный несчастный случай." Расследование этого дела завершено.

Свидетели в бассейне Бремена сообщили, что мужчина плохо нырнул и ударился о воду неудачно в понедельник днем. "Мы считаем, что он просто неудачно упал", - сказал представитель бассейна Бремена. 23-летний мужчина сначала всплыл, но его движения в воде были неуверенными, и его состояние ухудшалось. Спасатели сразу же отреагировали, вытащили его из воды и оказали первую помощь, но безрезультатно.

Очень, очень трагический случай в Бремене

Такого случая в Бремене никогда не было раньше. "Всегда есть люди, которые плохо ныряют, но они обычно просто получают покраснение на попе, может быть, синяк или травму уха", - сказал представитель бассейна Бремена. Это не сравнимо с трагическим случаем. "Это был просто очень, очень трагический случай." Команда кризисного вмешательства поддерживает персонал, и 10-метровая вышка закрыта сегодня в знак уважения. "Мы не можем просто продолжать."

Специально обученный персонал всегда следит за вышками для ныряния, подчеркнул представитель бассейна Бремена. Они, среди прочего, следят за тем, чтобы детей не толкали в воду и чтобы ныряли только опытные пловцы. Те, кто нырял с трех, пяти и семи с половиной метров, могут попробовать высший уровень. "Вы должны постепенно подниматься к 10-метровой вышке, чтобы суметь оценить прыжок", - сказал представитель. При нырянии с 10-метровой вышки скорость достигает примерно 50 километров в час, и нужно стремиться войти в бассейн с минимальным контактом с поверхностью воды. "Чем меньше площадь контакта, тем меньше удар".

Полиция была оповещена вскоре после трагического случая в бассейне Бремена. Официальные лица в настоящее время расследуют обстоятельства смерти молодого человека.

Несмотря на строгие меры безопасности, этот случай напомнил полиции о важности соблюдения правил и норм ныряния.

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