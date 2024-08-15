- Мужчина подрезан ножом - обвиняемый снова в суде

Почти два с половиной года спустя после смертельного загула в Гамбурге-Лохбрюгге 42-летний мужчина вновь предстал перед судом. Гамбургский окружной суд в марте прошлого года оправдал его по обвинению в умышленном убийстве. Однако прокуратура обжаловала приговор, и Федеральный верховный суд назначил новое судебное разбирательство в окружном суде.

Подсудимый обвиняется в том, что во время загула 23 марта 2022 года ударил спящего приятеля неизвестным предметом в грудь на глубину около семи сантиметров. 43-летняя жертва скончалась в квартире подсудимого. Новое судебное разбирательство началось в четверг, с шестью назначенными судебными днями до 19 сентября.

Подруга подсудимого также подозревается

В первом судебном процессе суд не смог однозначно установить, кто виновен в смерти 43-летнего мужчины. Подозревались как сам подсудимый, так и его подруга. "К сожалению, мы не можем определить, убил ли подсудимый своего приятеля," - сказал судья в своем обосновании. Это также могла сделать другая присутствовавшая женщина.

Федеральный верховный суд критиковал то, что судебная палата не должным образом оценила доказательства. Не было проверено, могли ли как подсудимый, так и его подруга, учитывая их телосложение, нанести смертельный удар. Кроме того, палата не уделила достаточно внимания тому факту, что подсудимый имеет склонность к оружию и неоднократно проявлял агрессию под воздействием алкоголя. Во время предыдущей ссоры с будущей жертвой он даже держал нож в руке.

Подсудимый склонен к оружию

Судебное разбирательство в окружном суде было связано с двумя другими процессами. В одном случае подсудимому предъявили обвинение в нарушении закона об оружии за стрельбу по уткам в зеленой зоне из пистолета с холостыми патронами. Во втором случае он обвинялся в незаконном лишении свободы и причинении тяжкого вреда здоровью. Он якобы не позволил приятелю уйти, выстрелив в него три раза из пневматического пистолета с трех метров во время загула в декабре 2020 года. За эти преступления подсудимого приговорили к одному году лишения свободы.

Принудительное лечение в психиатрической больнице остается в силе

Так как 42-летний мужчина представляет опасность для общественной безопасности, судья приказал поместить его в психиатрическую больницу. Апелляция подсудимого против этого осталась безуспешной. Мужчина русского происхождения приехал в Германию из Казахстана в возрасте 20 лет, согласно Федеральному верховному суду.

Апелляция прокуратуры против оправдания подсудимого была удовлетворена Федеральным верховным судом, что привело к новому судебному разбирательству в Гамбургском окружном суде. Во время нового судебного разбирательства суд переоценит доказательства в свете критики Федерального верховного суда, в частности, в отношении склонности подсудимого к оружию и его агрессивного поведения под воздействием алкоголя. Суд рассмотрит, могли ли как подсудимый, так и его подруга, учитывая их телосложение, нанести смертельный удар.

Читайте также: