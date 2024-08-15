Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСуд Европейского Союза

Мужчина подрезан ножом - обвиняемый снова в суде

На пиру в Гамбурге Лохбрюкге мужчину пырнули ножом. Его напившийся друг подозревается, но оправдывается. nå сейчас региональный суд вновь рассматривает это дело.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут
Подсудимый был оправдан по обвинению в убийстве в первой инстанции.
Подсудимый был оправдан по обвинению в убийстве в первой инстанции.

- Мужчина подрезан ножом - обвиняемый снова в суде

Почти два с половиной года спустя после смертельного загула в Гамбурге-Лохбрюгге 42-летний мужчина вновь предстал перед судом. Гамбургский окружной суд в марте прошлого года оправдал его по обвинению в умышленном убийстве. Однако прокуратура обжаловала приговор, и Федеральный верховный суд назначил новое судебное разбирательство в окружном суде.

Подсудимый обвиняется в том, что во время загула 23 марта 2022 года ударил спящего приятеля неизвестным предметом в грудь на глубину около семи сантиметров. 43-летняя жертва скончалась в квартире подсудимого. Новое судебное разбирательство началось в четверг, с шестью назначенными судебными днями до 19 сентября.

Подруга подсудимого также подозревается

В первом судебном процессе суд не смог однозначно установить, кто виновен в смерти 43-летнего мужчины. Подозревались как сам подсудимый, так и его подруга. "К сожалению, мы не можем определить, убил ли подсудимый своего приятеля," - сказал судья в своем обосновании. Это также могла сделать другая присутствовавшая женщина.

Федеральный верховный суд критиковал то, что судебная палата не должным образом оценила доказательства. Не было проверено, могли ли как подсудимый, так и его подруга, учитывая их телосложение, нанести смертельный удар. Кроме того, палата не уделила достаточно внимания тому факту, что подсудимый имеет склонность к оружию и неоднократно проявлял агрессию под воздействием алкоголя. Во время предыдущей ссоры с будущей жертвой он даже держал нож в руке.

Подсудимый склонен к оружию

Судебное разбирательство в окружном суде было связано с двумя другими процессами. В одном случае подсудимому предъявили обвинение в нарушении закона об оружии за стрельбу по уткам в зеленой зоне из пистолета с холостыми патронами. Во втором случае он обвинялся в незаконном лишении свободы и причинении тяжкого вреда здоровью. Он якобы не позволил приятелю уйти, выстрелив в него три раза из пневматического пистолета с трех метров во время загула в декабре 2020 года. За эти преступления подсудимого приговорили к одному году лишения свободы.

Принудительное лечение в психиатрической больнице остается в силе

Так как 42-летний мужчина представляет опасность для общественной безопасности, судья приказал поместить его в психиатрическую больницу. Апелляция подсудимого против этого осталась безуспешной. Мужчина русского происхождения приехал в Германию из Казахстана в возрасте 20 лет, согласно Федеральному верховному суду.

Апелляция прокуратуры против оправдания подсудимого была удовлетворена Федеральным верховным судом, что привело к новому судебному разбирательству в Гамбургском окружном суде. Во время нового судебного разбирательства суд переоценит доказательства в свете критики Федерального верховного суда, в частности, в отношении склонности подсудимого к оружию и его агрессивного поведения под воздействием алкоголя. Суд рассмотрит, могли ли как подсудимый, так и его подруга, учитывая их телосложение, нанести смертельный удар.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Бьёрн Хёкке (АфД, спереди) и Марио Фойгт (ХДС) снова сталкиваются словесно на телевидении. Поводом...
Федеральные земли Германии

Горячая дискуссия по телевидению: Хоке и Войгт спорят по поводу миграции

Наtał проходив сunning дебатах среди претендентов на государственные выборы в Тюрингии: Марио Войт (ХДС) и Йёрн Хёкке (АфД) неоднократно вступают в словесные перепалки.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После бронзы Олимпиады, Полайн Грабош и Леа Софие Фрайдрих завоевали еще одну медаль.
Федеральные земли Германии

Третье место Фридрих и Грабош завоевали командные титулы спринтеров

- Третье место Фридрих и Грабош завоевали командные титулы спринтеров Олимпийские бронзовые медалистки Паулина Грабош и Леа Софие Фридрих, а также Клара Шнайдер (все — Трек-команда Бранденбург) убедительно выиграли золотую медаль в командном спринте на немецких чемпионатах по трековому велоспорту в Берлине на Velodrom перед своим отпуском. Эмма Хинце, входившая в

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно