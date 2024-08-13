- Мужчина падает на скалу, глядя на падающие звезды.

Наблюдая за метеорным дождём, молодой человек упал в расщелину глубиной около пяти метров в районе Верхней Франконии в Лихтенфельсе. Как сообщил представитель полиции, 23-летний мужчина получил лёгкие травмы. Несколько СМИ осветили инцидент.

По словам представителя полиции, мужчина поднялся на гору Штаффельберг возле Бад-Штаффелин в понедельник вечером, чтобы полюбоваться ежегодным метеорным дождём Персеиды. Без фонаря он пересёк плато и упал в расщелину. Спасатели из пожарной службы, скорой помощи и горно-спасательной службы были направлены на место, чтобы освободить его. После этого его доставили в больницу, сказал представитель.

Пик метеорного дождя Персеиды был ожидаем в понедельник вечером. Это явление происходит, когда Земля пересекает орбиту кометы 109P/Swift-Tuttle и встречает частицы, которые она оставляет. Эти частицы сгорают как яркие метеоры, когда входят в атмосферу Земли. С тёмного места было ожидаемо увидеть 20-30 таких метеоров в час в понедельник вечером.

Во время своей звездной прогулки молодой человек заметил блестящую падающую звезду среди метеорного дождя Персеиды. Несмотря на своё возбуждение, он споткнулся и потерял равновесие, что привело к его падению в расщелину.

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