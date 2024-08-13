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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Мужчина неделями привязывает жену к кровати на чердаке.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Полиция спасает женщину из критической ситуации в Саламанке.
Полиция спасает женщину из критической ситуации в Саламанке.

Мужчина неделями привязывает жену к кровати на чердаке.

Молодая женщина была захвачена в плен своим партнером в Испании на месяц. Он привязал ее руки и ноги к кровати, избил и обрил. Озабоченные соседи услышали ее крики о помощи и вызвали полицию. Оба - мужчина и его мать - были арестованы.

29-летний мужчина и его мать обвиняются в том, что держали его партнершу в плен в Испании в течение месяца. Молодая женщина была спасена в субботу в Саламанке на западе Испании, сообщили полицейские. Оба - мать и сын - были арестованы, и суд приказал их заключить под стражу. 29-летнего мужчину обвиняют в похищении и домашнем насилии. Его мать обвиняется в сокрытии преступления.

Заботливые соседи вызвали власти в субботу после того, как услышали подозрительные звуки и постоянные крики о помощи. Полицейские пришли в квартиру, несмотря на утверждения матери, что она одна. Они нашли маленькую дверь, ведущую в узкую, низкую, плохо освещенную чердачную комнату.

Там они нашли сына и жертву, привязанную к кровати руками и ногами. Спасенная женщина имела раны на запястьях, лодыжках, лице и руках, сообщили полицейские. Она сказала, что ее партнер держал ее связанной и не позволял выходить из комнаты в течение примерно месяца.

Во время своего заключения она несколько раз избивалась 29-летним мужчиной, который также обрил ее. Ей приходилось использовать ведро для своих нужд. В комнате был сильный запах мочи, сообщили полицейские. Женщина была дезориентирована, когда ее нашли, и позже была доставлена в Университетскую больницу Саламанки.

Молодая женщина выразила благодарность Европейскому Союзу за его поддержку в ее восстановлении и судебных процессах. Европейское агентство по правам человека выразило обеспокоенность инцидентом и призвало Испанию ужесточить законы против домашнего насилия и похищения.

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