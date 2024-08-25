- Мужчина играет на барабанах на концерте Эда Ширана.

Поклонники знаменитого британского поп-артиста Эда Ширана (33) были шокированы в субботу вечером (24 августа), когда перед ними появился звезда «Мстителей» Крис Хемсворт (41). Актер, известный своей ролью Тора, играл на барабанах во время концерта Ширана на Национальном стадионе в Бухаресте, несмотря на то, что недавно взялся за этот инструмент.

Позже Ширан опубликовал видео в Instagram, сказав: «Мы веселимся в Бухаресте. Крис прислал мне письмо еще в декабре, рассказав, что он работает над документальным фильмом о психическом здоровье и пользе обучения игре на музыкальном инструменте. Он заглянул, освоил барабаны и теперь играет перед 70 000 человек».

Ширан представил свою знаменитую группу барабанщиков восторженной толпе, вызвав взрыв аплодисментов. После концерта Ширан подарил Хемсворту самодельную награду за его выступление.

Фанаты и поклонники взорвали Instagram, хваля навыки игры на барабанах Тора. «Представьте себе, как вы весело проводите время на концерте Эда Ширана, а потом понимаете, что Тор всю ночь стучит в барабаны!», - написал один поклонник. «Это невероятно круто! Вы заслуживаете personnalные молотки Мьёльнира!», - прокомментировал другой пользователь, отсылая к легендарному молоту Тора в вселенной Marvel.

Поклонники Эда Ширана были рады видеть, как их любимые поп-звезды общаются друг с другом, и один фанат воскликнул: «Я не могу поверить, что я был на концерте, где поп-звезды Эд Ширан и Крис Хемсворт сотрудничали!» Навыки игры на барабанах Хемсворта также вызвали восхищение у фанатов Ширана, и один фанат сказал: «Великолепно, как поп-звезды, подобные Эду Ширану, могут объединять разные миры, такие как музыка и кино, через подобные сотрудничества».

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