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КультураНовостиПоп-звезды

Мужчина играет на барабанах на концерте Эда Ширана.

Крис Хемсворт, только что начавший играть на барабанах, продемонстрировал свои навыки перед аудиторией из 70 000 человек, выступая на концерте Эда Ширана.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута

- Мужчина играет на барабанах на концерте Эда Ширана.

Поклонники знаменитого британского поп-артиста Эда Ширана (33) были шокированы в субботу вечером (24 августа), когда перед ними появился звезда «Мстителей» Крис Хемсворт (41). Актер, известный своей ролью Тора, играл на барабанах во время концерта Ширана на Национальном стадионе в Бухаресте, несмотря на то, что недавно взялся за этот инструмент.

Позже Ширан опубликовал видео в Instagram, сказав: «Мы веселимся в Бухаресте. Крис прислал мне письмо еще в декабре, рассказав, что он работает над документальным фильмом о психическом здоровье и пользе обучения игре на музыкальном инструменте. Он заглянул, освоил барабаны и теперь играет перед 70 000 человек».

Ширан представил свою знаменитую группу барабанщиков восторженной толпе, вызвав взрыв аплодисментов. После концерта Ширан подарил Хемсворту самодельную награду за его выступление.

Фанаты и поклонники взорвали Instagram, хваля навыки игры на барабанах Тора. «Представьте себе, как вы весело проводите время на концерте Эда Ширана, а потом понимаете, что Тор всю ночь стучит в барабаны!», - написал один поклонник. «Это невероятно круто! Вы заслуживаете personnalные молотки Мьёльнира!», - прокомментировал другой пользователь, отсылая к легендарному молоту Тора в вселенной Marvel.

Поклонники Эда Ширана были рады видеть, как их любимые поп-звезды общаются друг с другом, и один фанат воскликнул: «Я не могу поверить, что я был на концерте, где поп-звезды Эд Ширан и Крис Хемсворт сотрудничали!» Навыки игры на барабанах Хемсворта также вызвали восхищение у фанатов Ширана, и один фанат сказал: «Великолепно, как поп-звезды, подобные Эду Ширану, могут объединять разные миры, такие как музыка и кино, через подобные сотрудничества».

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