Мужчина идет к проститутке и оставляет сына в горячей машине

В Северном Рейн-Вестфалии прохожий обнаружил мальчика, оставленного в машине во время жары. Он позвонил в полицию. Трехлетнего ребенка доставили в больницу. Отец появился более чем через час и солгал о своем местонахождении.

33-летний отец оставил своего трехлетнего сына в жаркой машине, посещая проститутку. Полиция нашла мальчика, сильно потеющего в детском кресле на заднем сиденье припаркованной машины, после того как прохожий позвонил им в понедельник вечером. Мальчик открыл дверь по просьбе прохожего и получил воду, прежде чем приехали медики. Они обнаружили, что у мальчика высокая температура тела и признаки обезвоживания. Его затем доставили в больницу. В момент инцидента температура на улице составляла 26 градусов по Цельсию, согласно данным немецкой метеорологической службы.

Мать мальчика, извещенная в больнице, выразила свое неверие в действия мужа, заявив, что не ожидала от него этого. Отец вернулся к машине более чем через час, утверждая, что ненадолго посетил друга, чтобы одолжить деньги, и потерял счет времени.

Расследование выявило визит к проститутке. Полиция подала жалобу на отца за пренебрежение родительскими обязанностями и халатность, угрожающую жизни. Они также уведомили службу по делам молодежи.

Полиция сыграла решающую роль в спасении ребенка, оставленного в жаркой машине, так как они были оповещены прохожим и впоследствии нашли ребенка в беде. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что отец посещал проститутку в это время.

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