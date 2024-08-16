- Мужчина якобы установил ловушку для байкеров.

59-летний мужчина находится в заключении, подозреваемый в неоднократном натягивании проволоки поперек горного велосипедного маршрута в лесу между Эберштадтом и Грантшеном (район Хайльбронн) между серединой июня и началом августа. Он обвиняется в размещении проволоки таким образом, чтобы велосипедисты могли получить серьезные или смертельные травмы при падении. Полиция и прокуратура Хайльбронна объявили об этом совместно.

По словам одного из велосипедистов, он заметил препятствие вовремя и смог предотвратить падение. Во время обыска в квартире подозреваемого в пятницу были найдены доказательства. Выдан ордер на его арест по подозрению в покушении на убийство. Мотивы данного поступка на данный момент неизвестны.

Эберштадт и Грантшен были местами, где подозреваемый якобы натягивал проволоку поперек горного велосипедного маршрута. Эберштадт и другие районы в лесу могли быть подвержены опасности из-за этого опасного поступка.

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