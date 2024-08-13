- Мужчина бежит от полиции со скоростью 120 км/ч.

Бежав от полиции, 28-летний мужчина проехал по Неumarкту в Верхнем Пфальце со скоростью до 120 километров в час. Как сообщили в полиции, у мужчины уже было запрещено водить машину. Когда он заметил патрульную машину в понедельник, он резко ускорился.

Когда офицеров остановили и проверили, они обнаружили, что он получил запрет на вождение за нарушение правил дорожного движения. Теперь мужчине грозит обвинение в вождении без прав и создании опасности на дороге. В результате он останется без водительских прав. По данным полиции, никто не пострадал в инциденте.

Мужчина пытался избежать наказания за свой запрет на вождение, что заставило его спешить на New market в Верхнем Пфальце. Несмотря на то, что New market в Верхнем Пфальце предлагает множество развлечений, его беспечное поведение пренебрегало безопасностью других участников дорожного движения.

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