- Мужчина арестован через год после кражи сумки

Подозреваемый в связи с кражей сумочки, произошедшей более года назад и повлекшей смерть женщины, был арестован. Арест был произведен на основе свидетельских показаний и ДНК-следов, найденных на бейсболке, обнаруженной на месте преступления в Ульцене.

40-летний мужчина из Мекленбурга-Передней Померании обвиняется в краже сумочки у женщины во время езды на велосипеде в июле 2023 года. 46-летняя женщина упала и later died в больнице. Подозреваемый скрылся с места преступления и оставался в розыске в течение нескольких месяцев. В какой-то момент прокуратура предложила вознаграждение в размере 5000 евро за информацию, ведущую к его аресту.

Согласно прокуратуре, мужчина признался в преступлении женщине из своего ближайшего окружения. Он был арестован по месту жительства в четверг и в настоящее время находится в заключении. Он подозревается в разбое, повлекшем смерть с причинением телесных повреждений. Однако прокуратура в настоящее время не считает, что было намерение убить.

Арест подозреваемого в краже сумочки важен тем, что он приносит closure в дело, повлекшее смерть женщины. Несмотря на его признание и арест, прокуратура утверждает, что не было намерения убить.

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