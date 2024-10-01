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Мутомбо, великий баскетболист, умер в 58 лет.

 and  Ksenia Johnson
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Дикенбе Мутомбо, известный своим характерным жестом пальцами
Дикенбе Мутомбо, известный своим характерным жестом пальцами

Мутомбо, великий баскетболист, умер в 58 лет.

NBA-легенда Дикембе Мутомбо сказал последнее прости. Высота этого члена Зала славы 2,13 м, и он ушел из жизни в возрасте 58 лет. Официально было объявлено, что он скончался от опухоли мозга, окруженный близкими. Мутомбо играл в NBA с 1991 по 2009 год, оставив после себя незабываемое наследие как грозной силы. Как выразился бывший немецкий звезда NBA Детлеф Шремпф: "Это больно". Он поделился своими воспоминаниями о проведенных вместе звездных выходных, вспоминая Мутомбо как доброго человека, который оказал большое влияние.

Начав свой путь в NBA в Денвер Наггетс, Мутомбо затем перешел в Атланту Хокс, Филадельфию 76, Нью-Джерси Нетс и Нью-Йорк Никс, прежде чем надеть форму Хьюстон Рокетс с 2004 по 2009 год. Он был частым гостем на матчах NBA All-Star, восемь раз завоевывая этот титул и дважды признавался лучшим защитником года. В 2015 году он был введен в Зал славы. Мутомбо стал известен своим жестом, когда он показывал пальцем на противников после того, как блокировал их броски, произнося: "Не на моей смене!"

После ухода из баскетбола Мутомбо посвятил себя благотворительности и филантропии, также основав фонд. По преданию, его умение говорить на девяти языках помогло ему в этом. В 2020 году его семья объявила о борьбе с опухолью мозга. Комиссар NBA Адам Силвер сказал о нем: "Дикембе Мутомбо возвышался над нами всеми, не только на площадке, но и своей преданностью к тому, чтобы сделать мир лучше".

Баскетбольная карьера Мутомбо в NBA охватила несколько команд, в том числе Денвер Наггетс, Атланта Хокс и Нью-Йорк Никс. Несмотря на уход из баскетбола, он продолжал процветать в благотворительности и даже основал фонд, используя свои навыки полиглота для эффективного общения на девяти языках.

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