- Муслия из Фрайбурга после увольнения: "Ошибочные действия"

Флорент Муслия из команды Бундеслиги SC Фрайбург признал свою ошибку после исключения из футбольной сборной Косово, но опроверг слухи о ночном походе в клуб. "Я облажался, и я несу за это личную ответственность. Я незаметно ушёл из командной гостиницы за два дня до матча Лиги наций против Кипра, не обсудив это заранее", - поделился Муслия в Instagram, уточнив: "Я не планировал засиживаться допоздна на вечеринке, а просто хотел перекусить. Просто нужна была передышка".

Муслию исключили из состава Косово на матч против Кипра в понедельник. "Нет сомнений, это было явно не самая умная и разумная моя выходка", - сказал 26-летний Муслия. Он выразил сожаление по поводу своего решения, сказав: "Такие вещи не должны происходить. И любой, кто меня действительно знает, понимает, что подобные инциденты больше не повторятся".

До победы Косово над Кипром со счётом 4:0 главный тренер немецкой национальной команды Франко Фода исключил Муслию и ещё двоих игроков из команды якобы за нарушение установленных правил, согласно федерации.

После ухода из сборной Косово Муслия продолжил свою футбольную карьеру в SC Фрайбург в Бундеслиге. Несмотря на инцидент, Муслия остаётся приверженным поддержанию профессионализма tanto в Бундеслиге, как и в национальной команде.

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