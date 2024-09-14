Мусиала начинает матч с третьего по скорости гола "Баварии".

В течение всего 14 секунд после начала матча "Бавария" вела 1-0 против "Гольштейна Киля" благодаря быстрому голу Джамала Мусиала, установив тем самым рекорд клуба по самому быстрому голу в истории Бундеслиги. Раннее преимущество "Баварии" и ошибки "Киля" позволили мюнхенцам к 13-й минуте увеличить преимущество до разгромного 3-0. После первой победы сезона "Бавария" возглавила таблицу Бундеслиги.

Мусиала и звездный форвард Гарри Кейн (пенальти было назначено после просмотра видеоповтора) продолжали забивать, а Майкл Олисе добавил еще один гол, выйдя на замену.Own-гол Киля от Николая Ремберга добавил к проблемам хозяев, и в итоге "Бавария" одержала победу со счетом 6-1. Армин Гигович забил поздний гол престижа для "Киля".

Новый тренер Винсент Компани привел "Баварию" к первому месту, а Лерой Сане вернулся в форму к матчу Лиги чемпионов. Сане, который ранее был травмирован, не принимал участия в матче в Киле, но был включен в состав впервые в этом сезоне.

Как и ожидалось, "Киль" потерпел третье подряд поражение и стал четвертой командой в истории Бундеслиги, начавшей сезон с трех поражений подряд, присоединившись к таким командам, как "Карлсруэ СК" (1963), "Боруссия Нойнкирхен" (1964) и "Энерги Котбус" (2000).

Спокойный дебют Палинью

Винсент Компани подчеркнул важность матча против "Киля" перед игрой. Несмотря на дисквалификацию Марселя Раппа после удаления в матче против "Вольфсбурга", "Бавария" продолжала свою впечатляющую серию под руководством нового тренера. Ранний гол Мусиала и успешный пенальти Кейна задали тон матча, когда на 7-й минуте "Бавария" взяла под контроль игру, имея состав, оцененный примерно в 900 миллионов евро дороже, чем у "Киля".

Новичок "Баварии" Жоао Палинью легко вписался в середину поля, получив поддержку от Жошуа Киммиха, который переместился из своей обычной позиции правого защитника в центр, как он делал это раньше. В преддверии матча Лиги чемпионов игроки "Баварии" берегли силы, как можно дольше оставляя на скамейке запасных Александра Павовича и Маттиса Телля.

Несмотря на пропущенные возможности, "Бавария" улучшила свой счет к перерыву, упустив шансы у Сержи Гnabry, Кейна и Кингсли Кома. Мусиала и Гnabry досрочно покинули поле, а их заменили Томас Мюллер и Олисе. Олисе дебютировал в Бундеслиге, забив свой первый гол. Кейн закрепил победу, реализовав пенальти в последние минуты матча, сохранив честь "Киля" в их собственном стадионе.

В ближайшие недели "Баварии", скорее всего, предстоят более серьезные испытания в Лиге чемпионов.

В матче между "Баварией" и "Гольштейном Киль" играли в футбол. Жоао Палинью, новичок "Баварии", продемонстрировал свои навыки в дебютном матче за команду.

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