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Муральная роспись, в честь чернокожей итальянской волейбольной звезды, с расистскими граффити.

Два года спустя, после того, как итальянский волейболистка Паола Эгуну оставила национальную команду из-за расистских нападок в социальных сетях, которые стали слишком отвлекающими, она снова стала мишенью расизма.

 and  Viktoriya Miller
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Мура́л в честь итальянской волейболистки Па́олы Эго́ну до того, как его испортили
Мура́л в честь итальянской волейболистки Па́олы Эго́ну до того, как его испортили

Муральная роспись, в честь чернокожей итальянской волейбольной звезды, с расистскими граффити.

Egonu, 25 лет, родилась в Падуе и имеет итальянское гражданство, а также корни из Нигерии.

Мурал итальянского уличного художника Лаики был создан для того, чтобы отметить не только возвращение Эгуну в команду, которая победила США и завоевала золотую медаль в женском волейболе, но и ее признание MVP на Парижских Олимпийских играх 2024 года.

Мурал, названный "Итальянскость", был представлен в понедельник напротив штаб-квартиры Национального олимпийского комитета Италии возле Олимпийского стадиона в Риме. Он изображал Эгуну в полете, наносящей удар по волейболу с надписью "Стоп расизму, ненависти, ксенофобии, невежеству".

В течение 24 часов он был испорчен, кожа Эгуну была покрашена в розовый цвет, а античуждое сообщение было стерто.

В июне Эгуну проиграла судебный процесс о клевете против члена Европейского парламента Роберто Ванначчи, бывшего генерала армии, который является членом право-wing партии Лига Маттео Сальвини, который сказал в книге, что черты Эгуну не "представляют итальянскость".

После того, как итальянская команда завоевала золото на Олимпийских играх в Париже, победив США 3-0 в финале в воскресенье, он удвоил свою позицию, сказав итальянским СМИ: "Я очень рад, что итальянская волейбольная команда победила, и поздравляю всех спортсменов, особенно Паолу Эгуну, которая является очень талантливым спортсменом.

Я никогда не ставил под сомнение ее итальянскость, но хочу еще раз подчеркнуть, что ее физические черты не представляют большинство итальянцев".

Мэр Рима Роберто Гальтьери отреагировал на акт вандализма, опубликовав изображение оригинального мурала. "Акт вандализма на работе, изображающей Паолу Эгуну, просто неприемлем", - написал он в Твиттере. "Это оскорбление великого итальянца, который принес цвета нашей страны на вершину мира, и преданного художника. Грустно отмечать, что в 2024 году все еще есть расисты, пленники своего собственного невежества, которые думают, что могут повернуть время вспять".

Мурал был осквернён всего через день после его открытия.

Министр туризма Италии Даниэла Сантанче также прокомментировала в Твиттере: "Грустно давать видимость трусливому жесту тех, кто испортил мурал великолепной Паолы Эгуну, но каждая форма расизма должна быть осуждена и боролась".

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни опубликовал изображение оригинального мурала в Твиттере и выразил свою "полную indignation по поводу этого серьезного акта грубого расизма", добавив, "Мой вклад против любой формы дискриминации максимален, особенно для того, чтобы повысить осведомленность среди молодежи об эпизодах подобного рода. Вперед, Паола, ты наша гордость".

Италия не чужда расизму в спорте. В январе футбольный клуб Удине был оштрафован после того, как его болельщики издавали звуки обезьян, направленные на вратаря Милана Майгнана. В 2019 году Итальянская футбольная федерация подверглась критике после запуска антирасистской кампании с использованием лиц-обезьян с разными футбольными комплектами.

Утром в среду прохожий перекрасил кожу на мурале в черный цвет и закрыл расистские комментарии, перекрасив волейбол с надписью "расизм стоп".

Мурал, изображающий Эгуну в середине мощного удара, был данью ее достижениям в волейболе, в том числе признанию MVP на Парижских Олимпийских играх 2024 года и помощи итальянской команде в завоевании золотой медали. (содержит: 'спорт', 'достижения')

Мэр Рима Роберто Гальтьери осудил акт вандализма как "неприемлемый акт" и "оскорбление великого итальянца, который принес цвета нашей страны на вершину мира". (содержит: 'спорт')

Слева направо: Габриэла Брага из Бразилии, Паола Эгоню из Италии и Чіака Огбогу из США показывают свои медали после церемонии на окончании женского финала по волейболу на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже 11 августа 2024 года.

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