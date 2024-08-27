Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиПотребитель

Муниципальный транспортный орган BVG меняет расписание различных линий метро.

Транспортная система U-Bahn в Берлине часто испытывает технические неполадки и задержки, что приводит к 네가странциям. Компания BVG ныне нацелена на повышение надёжности системы.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
Будущие усовершенствования Берлинского метро: Улучшенная надежность Берлинской U-Bahn
Будущие усовершенствования Берлинского метро: Улучшенная надежность Берлинской U-Bahn

- Муниципальный транспортный орган BVG меняет расписание различных линий метро.

Из-за технических проблем с устаревшим флотом U-Bahn, управляемым Берлинской транспортной компанией (BVG), пассажиры могут ежедневно сталкиваться с задержками и отменами на некоторых линиях. Однако незначительные изменения в расписании вскоре должны решить эти проблемы. После летнего перерыва на линиях U2, U9, U4 и U1 и U3 будут внесены незначительные корректировки. Цель этих изменений - повысить стабильность всей системы, согласно заявлению компании.

Увеличение интервалов на линиях U2 и U9

В течение школьных часов интервал движения поездов на линии U2 составит 4,5 минуты вместо 4 минут в течение примерно года. Для этого планируется использовать поезда, состоящие из максимально восьми вагонов.

BVG в настоящее время сталкивается с проблемами, связанными с многочисленными изношенными тележками на линии U9. В результате, с 2 сентября поезда на этой линии будут курсировать с интервалом 5 минут вместо 4 минут в часы пик.

На линиях U1 и U3 интервал остается прежним. Однако с 6:00 до раннего утра и с 21:00 и позже линия U3 будет курсировать непрерывно между станциями Warschauer Straße и Krumme Lanke.

В эти же часы с 9 сентября линия U1 будет курсировать только между станциями Nollendorfplatz и Uhlandstraße. Это не повлияет на пассажиров, за исключением изменения обозначения поездов.

С помощью этих корректировок BVG стремится восстановить свою репутацию надежного перевозчика.

Кроме того, планируются изменения в расписании на линии U4. В настоящее время поезда курсируют с интервалом 5 минут в часы пик утром и днем, и с интервалом 10 минут в течение дня и вечера. В дальнейшем планируется установить постоянный интервал 6/6/7 минут.

"С помощью этих изменений в работе U-Bahn мы стремимся стать более надежными для наших пассажиров", - сказал генеральный директор BVG Хенрик Фальк. "Таким образом, мы сохраняем текущее предложение и делаем его более стабильным до прибытия новых вагонов".

BVG в настоящее время сталкивается с устаревшим флотом вагонов, некоторые из которых находятся в эксплуатации уже около 60 лет. Замены были заказаны давно, но задержки в процессе тендера и технические проблемы с поставкой не позволили им начать работу до следующего года.

Изменения в расписании могут повлиять на потребительский опыт на некоторых линиях U-Bahn. Эти корректировки, такие как увеличение интервалов на линиях U2 и U9, вводятся для повышения стабильности всей системы.

В связи с проблемами с флотом Berlin Public Transport Agency (BVG), важно, чтобы пассажиры были в курсе последних изменений в расписании.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Оasis' «Не оглядывайся в ярости» вновь прозвучала в 2009 году на концертной сцене Гамбурга, где...
Культура

Поклонник Оазиса Нильц Бокельберг замечает: "Это похоже на то, как папа открывает джентльменский магазин в Вуппертале"

Возвращение поп-сенсации Oasis вызывает раскол. Но один человек не шокирован - бывший ведущий Viva, автор и подкастер Нильз Бокельберг. Он объясняет, почему предвидел это воссоединение уже в декабре 2023 года.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Музыкант DJ Фелікс Яэхн временно приостановил все выступления из-за необходимости дополнительного...
Культура

Феликс Джейн выражает свою чувствительность, отказываясь от спектакля.

- Феликс Джейн выражает свою чувствительность, отказываясь от спектакля. Немецкий поп-артист Феликс Джейн, родом из Германии и ныне базирующийся в Мекленбурге-Передней Померании, решил сделать перерыв в музыкальной сцене и отменил предстоящие выступления. Джейн, который теперь идентифицирует себя как пансексуал и небинарный, предпочитает использовать гендерно-нейтральный псевдоним "Фи". С помощью

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Киану Ривз и Джим Керри были связаны с двумя примечательными событиями
Культура

Киану Ривз и Джим Керри были связаны с двумя примечательными событиями

- Киану Ривз и Джим Керри были связаны с двумя примечательными событиями 25 декабря 2024 года, в канун Рождества, в немецких кинотеатрах состоится премьера "Sonic the Hedgehog 3", как объявила студия Paramount Pictures. Студия представила первый трейлер для экранизации видеоигры, в котором представлены как оригинальная английская версия, так

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Противоборствующие Силы Венесуэлы: Обладают Силной Планом мирно устранить Мадуро
Политика

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Психоделические вещества, подобные ЛСД, не только распространены на социальных мероприятиях, но и...
Здоровье

Размышляя над нашим взглядом на мир, потребитель выражает свое мнение о сосуществовании с психоделиками

Психоделики, традиционно ассоциирующиеся с развлекательным использованием, вновь получают признание в сфере медицинской дискуссии. Взгляды на повседневную жизнь, включающие в себя вещества, подобные ЛСД и МДМА, изучаются.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно