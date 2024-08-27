- Муниципальный транспортный орган BVG меняет расписание различных линий метро.

Из-за технических проблем с устаревшим флотом U-Bahn, управляемым Берлинской транспортной компанией (BVG), пассажиры могут ежедневно сталкиваться с задержками и отменами на некоторых линиях. Однако незначительные изменения в расписании вскоре должны решить эти проблемы. После летнего перерыва на линиях U2, U9, U4 и U1 и U3 будут внесены незначительные корректировки. Цель этих изменений - повысить стабильность всей системы, согласно заявлению компании.

Увеличение интервалов на линиях U2 и U9

В течение школьных часов интервал движения поездов на линии U2 составит 4,5 минуты вместо 4 минут в течение примерно года. Для этого планируется использовать поезда, состоящие из максимально восьми вагонов.

BVG в настоящее время сталкивается с проблемами, связанными с многочисленными изношенными тележками на линии U9. В результате, с 2 сентября поезда на этой линии будут курсировать с интервалом 5 минут вместо 4 минут в часы пик.

На линиях U1 и U3 интервал остается прежним. Однако с 6:00 до раннего утра и с 21:00 и позже линия U3 будет курсировать непрерывно между станциями Warschauer Straße и Krumme Lanke.

В эти же часы с 9 сентября линия U1 будет курсировать только между станциями Nollendorfplatz и Uhlandstraße. Это не повлияет на пассажиров, за исключением изменения обозначения поездов.

С помощью этих корректировок BVG стремится восстановить свою репутацию надежного перевозчика.

Кроме того, планируются изменения в расписании на линии U4. В настоящее время поезда курсируют с интервалом 5 минут в часы пик утром и днем, и с интервалом 10 минут в течение дня и вечера. В дальнейшем планируется установить постоянный интервал 6/6/7 минут.

"С помощью этих изменений в работе U-Bahn мы стремимся стать более надежными для наших пассажиров", - сказал генеральный директор BVG Хенрик Фальк. "Таким образом, мы сохраняем текущее предложение и делаем его более стабильным до прибытия новых вагонов".

BVG в настоящее время сталкивается с устаревшим флотом вагонов, некоторые из которых находятся в эксплуатации уже около 60 лет. Замены были заказаны давно, но задержки в процессе тендера и технические проблемы с поставкой не позволили им начать работу до следующего года.

Изменения в расписании могут повлиять на потребительский опыт на некоторых линиях U-Bahn. Эти корректировки, такие как увеличение интервалов на линиях U2 и U9, вводятся для повышения стабильности всей системы.

В связи с проблемами с флотом Berlin Public Transport Agency (BVG), важно, чтобы пассажиры были в курсе последних изменений в расписании.

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