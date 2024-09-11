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Муниципальное шоу семьи Джексон в Мюнхене не удовлетворяет качеству звука

Ранее известные какJackson Five, они стали легендами и сократились до трех участников. На концерте братьев толпа танцевала и ностальгически вспоминала. К сожалению, некоторые энтузиасты выразили недовольство.

 and  Viktoriya Miller
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После получения известности, в состав группы The Jackson Five вошёл будущий прославленный солист...
После получения известности, в состав группы The Jackson Five вошёл будущий прославленный солист Майкл, и группу стало трое. Под псевдонимом The Jacksons онидали свой единственный концерт в Мюнхене.

- Муниципальное шоу семьи Джексон в Мюнхене не удовлетворяет качеству звука

Этим должно было стать веселое и наполненное воспоминаниями событие, роскошное, живое и полное ностальгии по славным дням Jackson Five. "Наша цель - объединить всех в товариществе и тишине", - объявили Марон, Тито и Джеки Джексон перед своим единственным концертом в Германии в Мюнхене. В 1972 году они выступали там, сопровождаемые своими братьями Джермейном и будущим Королем поп-музыки Майклом. Пятьдесят лет спустя фанаты с нетерпением ждали танцев и прослушивания зажигательных песен в понедельник вечером в цирке Krone. К сожалению, многие ожидания не оправдались.

Список песен, блестящие костюмы и знакомые движения - все было на месте. Было почти невероятно, что мужчины в возрасте 70 лет выступают, они выполняли движения так грациозно. Тарыль, сын Тито, также идеально вписался, присоединившись к The Jacksons.

Однако была одна большая проблема - звуковая система. Гигантские колонки гремели басом, создавая оглушительный звук. Артисты храбро пытались петь против этого, но их голоса постоянно тонули в хаотическом смешении звуков. Даже более мягкие песни, такие как известная и эфирная "I'll Be There", были поглощены шумом.

The Jacksons сочетают в себе соул, поп, фанк и ритм-н-блюз. В 60-х братья начали свой музыкальный путь, изначально это были Джеки, Джермейн и Тито. С Майклом и Мароном они превратились в Jackson Five и подписали контракт с известным лейблом соул Motown в 1969 году, первоначально под руководством королевы соул Дианы Росс. Их дебютный сингл "I Want You Back" стал хитом.

С более чем 100 миллионами проданных записей они стали одной из самых успешных групп в истории поп-музыки, в то время как Майкл Джексон начал свою сольную карьеру и стал всемирной звездой.

Несмотря на неисправную звуковую систему, фанаты все равно танцевали под характерные ритмы ['Музыки'], такие как "I Want You Back" и "ABC". Несмотря на шумные помехи, вечное очарование ['Музыки'] The Jacksons вновь пробудило ностальгию среди их преданных поклонников.

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