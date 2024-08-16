- Муниципалитеты и транспортные компании требуют больше денег на общественный транспорт

Несколько городов Саксонии и их транспортные компании подписали открытое письмо фракциям ландтага, призывая к лучшему финансированию общественного транспорта (ОТ) со стороны Свободного государства. Чтобы гарантировать предложение ОТ и его необходимую экспансию на муниципальном уровне, требуется достаточное финансирование от федерального правительства и Свободного государства, говорится в письме. Только при адекватной поддержке можно достичь политических целей государства по укреплению ОТ как привлекательной альтернативы частному моторизованному транспорту. В противном случае неизбежны сокращения услуг.

Города предупреждают об недопонимании

ОТ серьезно недофинансируется из-за резко возросших затрат и политически желаемых снижений цен через билет на Германию и билет на образование. Также неясно, будет ли федеральное правительство и дальше финансировать половину билета на Германию. Однако города и транспортные компании считают это федеральное участие необходимым для долгосрочного продолжения билета на Германию.

"Улучшение финансовых ресурсов для ОТ является неотъемлемым для города среднего размера, такого как Плауэн", - сказал мэр Штефан Ценнер (ХДС). Он отметил, что резко возросшие затраты на энергию, инфраструктуру и персонал больше не могут быть покрыты повышением тарифов и изъятием прибыли. Все варианты экономии уже исчерпаны. Кто серьезно хочет продвигать ОТ, должен облегчить муниципалитеты с их трамвайным хозяйством.

Недостаточное финансирование ОТ также влияет на другие города, как отметил мэр Ценнер из Плауэна, ссылаясь на "других рыб", которые борются с аналогично высокими затратами на энергию, инфраструктуру и персонал. Без дополнительной поддержки от более высоких уровней правительства качество и частота услуг ОТ в этих городах могут быть поставлены под угрозу.

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