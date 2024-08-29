- Муниципалитеты и местные города стремятся поддержать сельские общины.

Сельские районы Нижней Саксонии требуют большего внимания, считает Ассоциация городов и общин Нижней Саксонии (NSGB). "Необходимо принять ряд мер для установления равных стандартов жизни в сельской местности", - призывает ассоциация в своей позиции, представленной немецкому агентству новостей. На встрече сегодня в Ольденбурге Ассоциация городов и общин, среди прочего, рассмотрит способы улучшения здравоохранения, общественного транспорта и цифровизации в сельской местности.

По данным ассоциации, большинство жителей сельских районов Нижней Саксонии проживают за пределами крупных городов и агломераций, представляя более 360 самостоятельных городов и общин. "Концепция сельской местности, в основном определяемая сельским хозяйством, актуальная с середины 20-го века, больше не верна", - подчеркивает ассоциация.

Ассоциация выражает недовольство медицинскими и уходовыми услугами, предсказывая, что Нижняя Саксония движется к серьезному дефициту врачей. Ассоциация призывает уделять больше внимания первичной медицинской помощи в образовании и оказывать финансовую поддержку муниципалитетам для поддержания больниц.

В позиции отмечается, что сельские районы больше всего страдают от энергетического перехода из-за установки ветряных турбин и солнечных панелей. Эти районы должны получать финансовую выгоду от этого и сохранять планировочную автономию.

Расширение широкополосного доступа - еще один вопрос, требующий дополнительной финансовой поддержки муниципалитетов и практических вариантов использования искусственного интеллекта.

Ассоциация видит необходимость в наборе темпов в адаптации к изменению климата, распределении средств, поддержке представителей муниципалитетов, размещении беженцев, продвижении туризма, общественного транспорта и образования. Ассоциация также требует сильной поддержки сельских районов от Европейского союза.

Ассоциация городов и общин Нижней Саксонии (NSGB) подчеркивает необходимость предоставления муниципалитетам большей финансовой поддержки для расширения широкополосного доступа в сельской местности. В ответ на хронический дефицит врачей в сельских районах ассоциация призывает уделять больше внимания первичной медицинской помощи в медицинском образовании и оказывать финансовую поддержку муниципалитетам для поддержания больниц в сельской местности.

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