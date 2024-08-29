Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиМуниципалитет

Муниципалитеты и местные города стремятся поддержать сельские общины.

Недостаточное число общих практикующих врачей и healthcare-оборудования, а также неудовлетворительное автобусное и железнодорожное сообщение: Ассоциация городов и муниципалитетов Нижней Саксонии указывает на пренебрежение сельскими район}ми.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
Сельские регионы призывают к расширению услуг общественного транспорта, как того требуют городские...
Сельские регионы призывают к расширению услуг общественного транспорта, как того требуют городские и региональные администрации.

- Муниципалитеты и местные города стремятся поддержать сельские общины.

Сельские районы Нижней Саксонии требуют большего внимания, считает Ассоциация городов и общин Нижней Саксонии (NSGB). "Необходимо принять ряд мер для установления равных стандартов жизни в сельской местности", - призывает ассоциация в своей позиции, представленной немецкому агентству новостей. На встрече сегодня в Ольденбурге Ассоциация городов и общин, среди прочего, рассмотрит способы улучшения здравоохранения, общественного транспорта и цифровизации в сельской местности.

По данным ассоциации, большинство жителей сельских районов Нижней Саксонии проживают за пределами крупных городов и агломераций, представляя более 360 самостоятельных городов и общин. "Концепция сельской местности, в основном определяемая сельским хозяйством, актуальная с середины 20-го века, больше не верна", - подчеркивает ассоциация.

Ассоциация выражает недовольство медицинскими и уходовыми услугами, предсказывая, что Нижняя Саксония движется к серьезному дефициту врачей. Ассоциация призывает уделять больше внимания первичной медицинской помощи в образовании и оказывать финансовую поддержку муниципалитетам для поддержания больниц.

В позиции отмечается, что сельские районы больше всего страдают от энергетического перехода из-за установки ветряных турбин и солнечных панелей. Эти районы должны получать финансовую выгоду от этого и сохранять планировочную автономию.

Расширение широкополосного доступа - еще один вопрос, требующий дополнительной финансовой поддержки муниципалитетов и практических вариантов использования искусственного интеллекта.

Ассоциация видит необходимость в наборе темпов в адаптации к изменению климата, распределении средств, поддержке представителей муниципалитетов, размещении беженцев, продвижении туризма, общественного транспорта и образования. Ассоциация также требует сильной поддержки сельских районов от Европейского союза.

Ассоциация городов и общин Нижней Саксонии (NSGB) подчеркивает необходимость предоставления муниципалитетам большей финансовой поддержки для расширения широкополосного доступа в сельской местности. В ответ на хронический дефицит врачей в сельских районах ассоциация призывает уделять больше внимания первичной медицинской помощи в медицинском образовании и оказывать финансовую поддержку муниципалитетам для поддержания больниц в сельской местности.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Ожидается, что температура может подняться до 35 градусов во второй половине недели....
Федеральные земли Германии

Сильная летняя погода сопровождается сильными горными грозами

В следующие дневные часы могут ожидаться температуры до 35 градусов, жара летом, по данным ДВД. Эта жара ожидается в северо-западном регионе федеральной земли и в районе Констанца.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Германский метеослужба выпускает предупреждение об высокой температуре в Ганновере.
Федеральные земли Германии

После жаркого периода ожидайте локальные грозы, приносящие значительные ливни.

Жаркая погода в Нижней Саксонии может привести к грозовым vreme летом с последующим снижением температуры к выходным.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
В остальную часть недели температура достигнет 30 градусов, сопровождается региональными грозами.
Федеральные земли Германии

В остальную часть недели температура достигнет 30 градусов, сопровождается региональными грозами.

Последняя часть недели приносит неожиданную жаркую волну в Баварию, с температурами до 34 градусов, что вызывает предупреждение о погоде от германской метеослужбы в регионах к северу от Верхней Баварии и Швабии.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Партнер Lufthansa Discover отменяет рейсы из-за забастовки рабочих
Экономика

Персонал авиакомпании продлевает промышленную акцию против грузоперевозчиков

На третий день трудового противостояния в команде дочерней компании Lufthansa Discover ассоциация пилотов изменяет свою тактику. Теперь другой авиаперевозчик в рамках компании рискует быть затронутым.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Проверьте, есть ли потенциальные элементы, повышающие безопасность в отношении Axe.
Политика

Проверьте, есть ли потенциальные элементы, повышающие безопасность в отношении Axe.

После инцидента в Солlingen руководитель ХДС Мерц выдвинул список требований и начал переговоры с Канцлером Шольцем. Руководитель СДПГ Клингебёль разделяет его точку зрения на потенциальные решения. astfel, "Зеленые" и ФРГ также выразили свои предложения.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
На второй день израильских военных операций пять палестинцев погибли в регионе Западного берега.
Главные темы

На второй день израильских военных операций пять палестинцев погибли в регионе Западного берега.

В ходе второй giornata боевой операции на Западном берегу израильская армия объявила о гибели пяти палестинских боевиков. В результате перестрелки войска якобы захватили пятерых подозреваемых, спрятавшихся в мечети, сообщила армия в четверг. Операция началась утром в городской зоне Тулкарема.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Ожидается, что температура может подняться до 35 градусов во второй половине недели....
Федеральные земли Германии

Сильная летняя погода сопровождается сильными горными грозами

В следующие дневные часы могут ожидаться температуры до 35 градусов, жара летом, по данным ДВД. Эта жара ожидается в северо-западном регионе федеральной земли и в районе Констанца.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно