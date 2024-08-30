- Муниципалитет рассматривает более строгие правила, касающиеся незаконного приобретения ювелирных изделий из могил.

После значительного грабежа надгробных украшений на кладбище в Амберге, расположенном в Верхнем Пфальце, город пересматривает меры усиленной безопасности. В ближайшие дни мэрия рассмотрит, какие логичные шаги можно предпринять для усиления безопасности кладбища, как заявил представитель города.

По данным городских записей, в среду ночью 97 могил пострадали от грабежа на кладбище Катариненfriedhof, город оценивает ущерб примерно в 300 000 евро. Сначала полиция сообщала о повреждениях на сумму несколько сотен тысяч евро и более 60 пострадавших могил. Украденные предметы включали фигурки, миски и надгробные лампы.

Ведется расследование в отношении возможных обвинений в грабеже и нарушении мира покойных.

Заместитель мэра Амберга Франц Бадура, представляющий мэра Михаэля Церни, выразил изумление, узнав об этом. "Ни одно место больше не считается священным", - сказал Бадура, согласно городскому обновлению. "Похоже, уважение и почтение к местам упокоения наших усопших исчезли". Ответственный глава отдела мэрии Сюзанна Аугустин подтвердила случаи偶尔 вандализма на кладбище. Однако она отметила, что ничего такого масштаба не происходило раньше.

Криминалистический отдел активно работает над идентификацией и задержанием лиц, ответственных за грабеж на кладбище Катариненfriedhof в Амберге, причинивший ущерб в размере 300 000 евро. Этот инцидент, включающий кражу фигурок, мисок и надгробных ламп, побудил к обсуждению мер по укреплению безопасности кладбищ для предотвращения будущих преступлений.

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