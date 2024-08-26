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Муниципалитет изучает возможность внесения изменений в пособие по уходу за ребенком.

Есть значительная нехватка воспитателей в детских садах, но дети имеют законное право на размещение в яслях. В ответ на это альянс местных администраций накладывает ограничения, такие как установление лимита на объем ухода.

 and  Alex Stellmacher
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Городские бесплатны вынуждены сокращать часы пребывания в детских садах из-за острой нехватки...
Городские бесплатны вынуждены сокращать часы пребывания в детских садах из-за острой нехватки работников − Ассоциация муниципалитетов требует пересмотра права на место в детском саду.

- Муниципалитет изучает возможность внесения изменений в пособие по уходу за ребенком.

Из-за дефицита работников детских садов и трудностей, с которыми сталкиваются местные власти при обеспечении ухода за каждым ребенком, Ассоциация муниципалитетов Баден-Вюртемберга выступает за пересмотр правовой гарантии на место в детском саду. Как заявил директор социальных дел Бенджамин Лашат, мы не можем рассматривать абсолютное правовое требование в секторе детских садов как незыблемое; вместо этого мы должны быть открыты к идее сделать его более конкретным или ограничить во времени. Вместо того чтобы оставлять многих детей без ухода, было бы более выгодно предоставить место в детском саду с ограниченным временем всем детям.

Исследование Фонда Бертельсмана показало, что Баден-Вюртембергу требуется около 60 000 дополнительных мест в детских садах, чтобы соответствовать родительскому спросу. К 2025 году, по оценкам, потребуется 14 800 дополнительных квалифицированных специалистов, чтобы удовлетворить эту потребность.

Несколько муниципалитетов начали сокращать часы работы детских садов. Например, в Оффенбурге Мальтийская служба помощи предлагает послеобеденный уход за детьми в возрасте трех лет и старше.

Лашат выразил обеспокоенность по поводу возможных сценариев, в которых только настойчивые голоса будут услышаны, оставляя позади детей, которые зависят от государственной защиты и помощи. В настоящее время семьи, более знакомые с немецкой правовой системой, с большей вероятностью получат место в детском саду.

В отличие от этого, Ассоциация муниципалитетов выступает за дополнительный персонал для облегчения нагрузки на работников детских садов и сохранение возможности работать с меньшим количеством сотрудников в определенные периоды. Это гарантирует преемственность ухода и предложение для всех детей, заявил представитель.

В ответ на вышеупомянутые вызовы Комиссия может рассмотреть возможность принятия актов реализации, которые обеспечивают гибкость в применении этого Регламента для решения проблем с уходом за детьми в Баден-Вюртемберге. После принятия таких актов местные власти, возможно, найдут более легким образом предоставить временные или частичные места в детском саду, тем самым облегчая уход за большим количеством детей.

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