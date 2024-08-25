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Федеральные земли ГерманииНовостиСДПГ

Можно пропустить обязательную экзаменную аттестацию.

В рамках инициативы по разгрузке учащихся и преподавателей turist immigrant Senator Bekeris отменил tanto characterization как письменные, так и устные оценки по завершении промежуточной школы в гимназиях. Это первый шаг.

 and  Anne Legman
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С начала следующего учебного года средние школы Гамбурга прекратят проводить дополнительные оценки...
С начала следующего учебного года средние школы Гамбурга прекратят проводить дополнительные оценки для завершения курса начальной школы. Сенатор образования Ксенія Бекеріс хочет облегчить как учеников, так и педагогов с помощью этого изменения политики.

- Можно пропустить обязательную экзаменную аттестацию.

Компульсивные письменные и устные тесты, которые ученики сдают в конце средней школы в гимназиях Гамбурга, отменяются. "Мы создали всеобъемлющую систему контроля (KERMIT) на разных уровнях, которая позволяет отслеживать индивидуальный прогресс учащихся без необходимости дополнительных тестов", - объяснила сенатор по образованию Ксенija Bekeris. Этот шаг также выгоден педагогическому составу. "Кроме того, мы будем консультироваться со школами, чтобы найти дополнительные способы снять нагрузку, не только в гимназиях, но и в общеобразовательных школах", - добавила политик от СДПГ.

На протяжении почти двух десятилетий десятиклассники гамбургских гимназий были обязаны сдавать комплексный тест по немецкому языку, математике и иностранному языку, а также устный тест по хотя бы двум из этих предметов. Эта практика будет прекращена с предстоящего учебного года, что позволит учащимся лучше подготовиться к задачам старшей школы и гарантирует полное освещение программы в 10-м классе. После шестинедельного летнего перерыва новый учебный год начнется в эту четверг.

Продвижение в старшую школу по-прежнему автоматически выдает учащимся сертификат об окончании средней школы. Учащиеся, не соответствующие стандартам, получают предыдущий сертификат об окончании основной школы после сдачи отдельного экзамена. Кроме того, общая успеваемость, соответствующим образом оцененная, должна соответствовать критериям сертификата об окончании средней школы.

Так как управление образованием гарантировало постоянное финансирование для продолжения работы консультантов в гимназиях, эта поддержка больше не будет временным решением, доступным в течение двух лет для устранения обучения, вызванного пандемией COVID-19. В связи с растущим разнообразием учащихся в гимназиях необходимы более интенсивное консультирование и поддержка. Кроме того, значение таких услуг возросло в ответ на влияние пандемии на психическое здоровье учащихся.

Бekeris остается непреклонной в вопросе возвращения девятилетней гимназии. "Есть учащиеся, которые преуспевают в G8 и не нуждаются в дополнительной поддержке", - заявила она в интервью "Hamburger Abendblatt". С другой стороны, есть учащиеся, которые получают выгоду от дополнительного года, чтобы окончить школу. Для этих учащихся общеобразовательные школы с G9 в Гамбурге предлагают альтернативу. "Я считаю полностью оправданным выбор между этими опциями, обе из которых доступны по всему городу", - подчеркнула Bekeris. Однако гражданская инициатива "G9 Hamburg - More Time for Learning" выступает против этой позиции и стремится восстановить девятилетнюю гимназию, собирая подписи, начиная с 10 сентября.

С предстоящего учебного года стоимость обеда в школьных столовых Гамбурга увеличится до 4,70 евро с 4,35 евро. Город также предоставит поставщикам дополнительные 80 центов на обед в качестве субсидии для обеспечения экономической жизнеспособности - субсидию, которую Bekeris надеется постепенно сократить. "В конечном итоге семьи, имеющие финансовую возможность оплатить полную стоимость, будут поощряться к этому", - сказала она, при этом сохраняя социальную шкалу родительских взносов без изменений. "Еще много детей получают обеды бесплатно".

Политик от СДПГ, участвовавшая в дискуссии о снятии нагрузки в школах, является членом СДПГ. СДПГ заинтересована в консультациях со школами, чтобы найти способы снизить нагрузку не только в гимназиях, но и в общеобразовательных школах.

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