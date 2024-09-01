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Может ли Киммич быть единственным претендентом на роль капитана немецкой футбольной команды?

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
Может ли Нагельсманн и Киммих скоро потратить больше времени вместе?
Может ли Нагельсманн и Киммих скоро потратить больше времени вместе?

Может ли Киммич быть единственным претендентом на роль капитана немецкой футбольной команды?

Есть очевидный претендент на роль нового капитана сборной Германии: Джошуа Киммих. Многие эксперты считают, что звезда Баварии является наиболее вероятной заменой Илкаю Гюндогану. В понедельник главный тренер Юлиан Нагельсманн прояснит, кому он доверят эту позицию.

Руди Вёлер, только он мог так усмехнуться, упомянул на Sky, скривившись, что Нагельсманн даст пресс-конференцию в понедельник - и на ней он затронет вопрос капитанства в немецкой футбольной команде. "Возможно", - сказал спортивный директор DFB, подмигнув Лотарю Маттеусу через стол, "он тогда упомянет и ваше имя".

Маттеус только что высказал то, что думают многие футбольные фанаты: Киммих - и кто еще? "Я бы удивился, если бы это не был Киммих", - подчеркнул рекордсмен сборной, который сам был капитаном на чемпионате мира в 1990 году, перечислив преимущества очевидного решения: "У него больше всего международных матчей, он амбициозен, у него есть опыт". Даже иногда проявляемая интенсивность не должна помешать ему, отметил Маттеус. Он мог представить Йонатана Таха в качестве запасного. Позже Тах заверил, что пока ничего не знает, но "готов, ясно".

То, согласится Нагельсманн или нет, футбольные энтузиасты узнают в понедельник днем. Обычно национальный тренер выступает накануне международного матча, то есть в пятницу перед началом Лиги наций против Нидерландов в Дюссельдорфе 7 сентября. Однако немецкий футбольный союз перенес выступление Нагельсманна по соглашению для "правительственного заявления" в Херцогенаурахе.

"Идеальный преемник"

Национальный тренер может сразу же продемонстрировать, как он видит возрождение команды, которая, кажется, лишилась своих опорных столпов. Тони Кроос, капитан Илкей Гюндоган, Мануэль Нойер, Томас Мюллер: все они ушли после домашнего чемпионата Европы. В результате нужен новый вратарь, новый центр, новая иерархия и новый плеймейкер.

Для этого 29-летний Джошуа Киммих подходит почти идеально. Опытный в турнирах, всегда примерный на тренировках, надежный и стабильный в общении. "Если вы знаете его, если знаете его амбиции, если знаете его спортивное качество, но также и его желание брать на себя руководящие роли", - говорит победитель чемпионата мира 2014 года Сами Кедира: "Тогда я верю, что он был бы идеальным преемником Гюндогана, если бы его защищали и поддерживали". Ведь Киммих всегда был и спорным, и противоречивым.

В Баварии его однажды рассматривали как трансферную цель, но вместо этого его "понижение" было отменено, и он вернулся на свою любимую позицию перед защитой. Это также было бы возможно в национальной команде, где после ухода Крооса и Гюндогана нужно перестроить тактику в середине поля. В заявлении о составе, однако, Киммих был указан в "защите".

Был также намек на то, что Киммих мог бы стать капитаном. Антонио Рюдигер, другой вариант, пропустит сентябрьский тренировочный лагерь, получив перерыв на восстановление после напряженного лета. Нагельсманн вряд ли доверит повязку игроку, которого даже нет. Таким образом, кажется: Джошуа Киммих? Да, кто еще?

Национальная футбольная команда потенциально может увидеть Джошуа Киммиха в значительной роли, учитывая его амбиции и международный опыт, как предложил Лотар Маттеус. Если Нагельсманн выберет Киммиха в качестве капитана, это сделает его идеальным преемником позиции Илкая Гюндогана, по мнению Сами Кедиры.

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