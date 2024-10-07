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Может ли это потенциально ознаменовать значительную трансформацию в процедурах трансфера футболистов?

 and  Yaroslav Smith
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Может ли это потенциально ознаменовать значительную трансформацию в процедурах трансфера футболистов?

Является ли это сдвигом в футбольных трансферах? Решение Европейского суда по делу Лассаны Диарры вызвало волнение в мировом футболе. В то время как ФИФА утверждает, что ее регламенты остаются в силе, критики призывают к значительным изменениям. Кто прав?

Что говорит решение ЕСПЧ? Европейский суд постановил, что некоторые регламенты ФИФА, касающиеся международных трансферов игроков, противоречат законодательству ЕС. Конкретно речь идет о случае, когда игрок расторгает контракт до истечения срока без уважительной причины, как это произошло с Диаррой в 2014 году. Согласно регламентам ФИФА, в таком случае налагается штраф и запрет на трансферы. В то время Диарра должен был выплатить 10,5 миллионов евро. При текущей системе клуб, заинтересованный в подписании игрока, несет финансовый риск.

По мнению ЕСПЧ, эти меры чрезмерны. "Эти положения налагают на профессиональных футболистов и клубы, заинтересованные в их найме, значительные, непредсказуемые и потенциально огромные финансовые и спортивные риски, которые несовместимы с правом на свободу передвижения трудящихся и правилами конкуренции", - заявил суд в пресс-релизе. "Речь не идет об освобождении игрока от наказания, а о том, чтобы сделать ответственным новый клуб", - заявил Пауль Ламберц, эксперт по спортивному праву, агентству ДПА. В результате ФИФА может быть вынуждена изменить пункт своих регламентов, возлагающий ответственность на новый клуб.

Какие мнения у вовлеченных сторон? Диарра и его юридическая команда инициировали дело и подали иск против ФИФА и бельгийской футбольной ассоциации о возмещении ущерба и упущенной выгоды в размере шести миллионов евро. Его переход в "Спортинг Шарлеруа" провалился после инцидента в Москве в 2014 году. Дело вызывало интерес в мировом футболе в течение многих лет.

Юридическая команда Диарры назвала это "значительной победой" в пресс-релизе. Адвокатская контора "Дюпон - Хиссель" сыграла ключевую роль в деле, которое привело к отмене отступных в решении Босмана. ФИФПРО, представлявшая Диарру, объявила, что ЕСПЧ принял "важное решение о регулировании рынка труда в футболе, которое изменит ландшафт профессионального футбола". ФИФА, однако, заявила, что основные принципы системы трансферов были подтверждены решением. Только два параграфа регламентов ФИФА были оспорены. Решение в настоящее время изучается.

Каковы последствия решения? "Босман 2.0, я не вижу этого", - сказал Ламберц. "Штрафы за расторжение контрактов без уважительной причины все еще применяются". Газета "Гардиан" назвала это знаменательным решением. ФИФА теперь придется пересмотреть свои правила или решить, можно ли их скорректировать. По словам итальянской газеты "Газетта dello Sport", решение может спровоцировать революцию и позволит игрокам покидать клуб независимо от срока действия контракта.

Конкретное дело Диарры будет направлено обратно в бельгийский суд, который направил его в ЕСПЧ. Решение ЕСПЧ, которое не было полностью опубликовано к пятнице, является обязательным. Пока не ясно, произойдут ли фундаментальные изменения в фиксированных контрактах без уважительных причин для расторжения. Суд также постановил, что ограничения на свободу передвижения профессиональных футболистов могут быть оправданы для поддержания определенной стабильности в основных составах профессиональных футбольных клубов. Однако в случае с Диаррой "вопрошаемые положения (...) кажутся излишними для достижения этой цели".

Решение ЕСПЧ может иметь потенциальные последствия для футбольных трансферов, так как считает некоторые регламенты ФИФА по поводу контрактов игроков чрезмерными и потенциально противоречащими законодательству ЕС. Пауль Ламберц, эксперт по спортивному праву, считает, что хотя штрафы за расторжение контрактов без уважительной причины все еще применяются, решение может изменить профессиональный футбол.

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