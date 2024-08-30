Может ли достижение ИИ Nvidia столкнуться с критической точкой?

Редко когда квартальные результаты вызывали такое горячее ожидание, как те, что представила Nvidia. Американский гигант полупроводниковой промышленности чудесным образом увеличил как выручку, так и прибыль в предыдущем квартале - однако многие инвесторы остались недовольны. Кажется, энтузиазм в отношении корпорации из Силиконовой долины был чересчур высок. Какие последствия это может иметь для сектора ИИ? Возможно, прогресс в области Искусственного Интеллекта не так уж и велик, как представляется? И какой неиспользованный потенциал все еще остается в чипах Nvidia?

Несмотря на недовольство инвесторов, ожидания в отношении квартальных результатов Nvidia оставались высокими. Чересчур высокий энтузиазм в отношении показателей Nvidia может оказать влияние на ожидания в секторе ИИ.

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