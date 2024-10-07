Может, это ярость фанатов мешает дальнейшей эскалации во время дерби?

Поддержники "Ганновера 96" и "Эйнге 1846" в ярости. И это не из-за друг друга - их недовольство вызвано политикой. Перед ожидаемым дерби Нижней Саксонии есть опасения по поводу безопасности и распределения билетов для гостей. Могут ли эти вопросы предотвратить хулиганство?

Дерби Нижней Саксонии между "Эйнге 1846" и "Ганновером 96" вызывает волнение до матча. Перед встречей во 2-м дивизионе в воскресенье (13:30 по ЦЕТ/Sky и прямые обновления на ntv.de) даже произошло редкое единство между двумя противоборствующими фанатскими базами из-за исключительных обстоятельств.

В четверг фанаты обеих команд собрались в противоположных городах. Фанаты "Ганновера" собрались в Брауншвейге, а фанаты "Эйнге" - в Ганновере. Их общая критика была направлена против министра внутренних дел Нижней Саксонии Даниэлы Бехренс и политического управления этим жарким дерби.

После многочисленных инцидентов и широкого использования пиротехники в предыдущих версиях традиционного противостояния Бехренс угрожала исключить фанатов-гостей из будущих дерби. Для матча в воскресенье было введено частичное исключение. "Факт в том, что это последний шанс", - заявила Бехренс в сентябре о "повышенном концепте безопасности" "Эйнге 1846".

Было доступно лишь немногим более половины обычных 2100 билетов для фанатов "Ганновера", и якобы также запрещены хореографии и флаги секторов. Поэтому лозунг протеста фанатов "Ганновера" был "за свободную фанатскую культуру без политического вмешательства". Фанаты "Эйнге" планируют бойкотировать "организованную атмосферу" в день матча.

Оба протеста в четверг сопровождались значительным полицейским присутствием и оставались мирными. Несмотря или из-за ограничений, полиция в Брауншвейге также находится на высоком уровне готовности к дерби в воскресенье.

В спортивном плане 181-я встреча традиционного противостояния имеет явного фаворита. В то время как "Ганновер" начал сезон успешно и находится на четвертом месте, у хозяев дела обстоят не так хорошо. С четырьмя очками "Эйнге", которые также проиграли новичкам "Ульм 1846" в прошлый уик-энд (1:3), занимают 17-е место.

Несмотря на политические tensions и опасения по поводу безопасности, фанаты "Ганновера 96" и "Эйнге 1846" продемонстрировали редкое единство в своих протестах против министра внутренних дел. Предстоящее дерби Нижней Саксонии между двумя командами вызывает интерес, с "Ганновером", начавшим сезон лучше, чем "Эйнге", находящимся в сложной ситуации.

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