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КультураНовостиОн человек с множеством талантов.

Может быть, спокойствие, предшествующее турбулентности?

В джунглях знаменитостей бывшие враги Елена Мирас и Дэнни Бюchner демонстрируют непредвиденную дружбу. Может ли это быть затишьем перед бурей?

 and  Viktoria Klein
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- Может быть, спокойствие, предшествующее турбулентности?

Звезда реалити-шоу Элена Мирас (32) присоединилась к "Лагерю легенд джунглей" на третий день, вызвав удивление у зрителей RTL

Вход Мирас в "Я знаменитость... Битва легенд джунглей" вызвал обеспокоенность у давних зрителей из-за ее известной вражды с соучастником Данни Бюchner (46). Их неприязнь началась в сезоне 2020 года "Я знаменитость... Вытащите меня отсюда!", где они были вовлечены в публичную перепалку. Однако, к удивлению всех, они смогли сохранить мир в этом нынешнем приключении в Южной Африке - это временное перемирие или предвестник новых драматических событий?

Вербальные перепалки легенд джунглей

Присоединившись к конкурсу, Мирас поспорила с соучастником Георгиной Фleur (34) о распределении кроватей. Это было Followed by a heated exchange between team leader Ханке Раквиц (55) и Мирас. Позже Мирас поделилась своими мыслями, сказав: "Мой босс здесь никому", в ответ на предполагаемый выговор Раквиц. Но что привело к разрыву между Мирас и Бюchner?

Элена Мирас обвиняет Данни Бюchner в неудаче в ванне

Во время 14-го сезона "Я знаменитость... Вытащите меня отсюда!" обе женщины участвовали в испытании "Горячее кресло". Задачей Бюchner было идентифицировать объекты, содержащиеся в различных сосудах, и описывать их Мирас. Однако когда Бюchner допустила ошибку, это привело к тому, что Мирас нырнула в зловонную смесь. Мирас впоследствии обвинила Бюchner в своей неудаче.

"Она не признает свою ошибку. Как только кто-то подводит меня, это конец. Я не думаю, что она искренна, но мы скоро узнаем больше об этом", - поделилась своими мыслями Мирас в телефонном звонке в джунглях после их ссоры.

Даже на больших воссоединениях tensions между двумя оставались нерешенными. "Тот, что слева от меня, я больше ничего не хочу ему сказать", - знаменито заметила Мирас, кивая на Бюchner.

"Лагерь легенд джунглей" - это всего лишь временное перемирие?

В свете этого бурного прошлого, дружелюбные обмены между Мирас и Бюchner в "Я знаменитость... Битва легенд джунглей" озадачили зрителей. Несмотря на предложение Мирас об обмене кроватями, которое вызвало волнение, Бюchner ответила: "Давайте просто поменяемся". Объятие между двумя легендами джунглей добавило путаницы в ситуацию.

Однако мир - не единственное чувство, которое следует воспринимать буквально. Даже тихий участник Мола Адебиси (51) заметил: "Я думаю, это всего лишь тактическое перемирие на данный момент". И, отвечая на свой дружелюбный подход к Мирас по телефону, Бюchner призналась: "Да, говорят: 'Держи друзей близко, а врагов еще ближе'".

Несмотря на свою репутацию человека многих талантов, он не был известен своими дипломатическими навыками в прошлых реалити-шоу. Однако его взаимодействие с Данни Бюchner во время их пребывания в "Лагере легенд джунглей" показало удивительную перемену в поведении.

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