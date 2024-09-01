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Федеральные земли ГерманииНовостиКруговая дорога

Мотоциклист встретил несчастный конец, поворачивая в противоположную полосу движения.

Во время экскурсии мотоциклист неверно проезжает по встречной полосе. К сожалению, автомобиль сталкивается с ней, что приводит к трагической смерти.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
К сожалению, молодой мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем, двигавшимся...
К сожалению, молодой мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем, двигавшимся встречном направлении.

- Мотоциклист встретил несчастный конец, поворачивая в противоположную полосу движения.

Мотоциклист трагически погиб на кольцевой дороге недалеко от Marktleugast (район Кулмбах). Несчастная 19-летняя девушка, находившаяся в группе из четырех человек, каким-то образом оказалась на неправильной стороне дороги. В результате она столкнулась лоб в лоб с приближающимся автомобилем, за рулем которого находился 32-летний мужчина. Несмотря на попытки врачей, она скончалась на месте аварии.

Пытаясь вернуться к своей группе, молодая женщина ориентировалась на незнакомой территории кольцевой дороги. К сожалению, этот просчет привел к тому, что она оказалась на неправильной стороне дороги, что привело к несчастному случаю на кольцевой дороге.

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 and  Ann Bradley
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