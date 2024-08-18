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Федеральные земли ГерманииНовостиНесчастный случай

Мотоциклист столкнулся с сотрудниками правоохранительных органов во время попытки побега

Во время своей неторопливой велосипедной поездки офицер сталкивается с неожиданной ситуацией: два мотоциклиста выполняют рискованный маневр смены полосы. Офицер пытается вмешаться - в результате чего происходят определённые события.

 and  Mark Rodriguez
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После совершения опасного перестроения сотрудники полиции преследуют убегающих...
После совершения опасного перестроения сотрудники полиции преследуют убегающих мотоциклистов.Полицейский, спокойно ехавший на высокоскоростном мотоцикле, получил незначительные травмы во время попытки арестовать дуэт во время их побега.

- Мотоциклист столкнулся с сотрудниками правоохранительных органов во время попытки побега

Пытаясь остановить группу безрассудных мотоциклистов, выполнявших рискованные маневры, полицейский в Сауэрланде получил легкое ранение. Это произошло во время неторопливой велосипедной прогулки офицера в Мо́нзее-Стоккуме, под юрисдикцией Зост, как сообщалось утром в воскресенье.

Эти мотоциклисты решили продемонстрировать трюк, обогнав офицера вместе с группой из трех машин примерно в 16:00 в субботу. Один из мотоциклистов выполнил колесо, ехав только на заднем колесе, заставив другие машины вилять и тормозить, чтобы избежать столкновения.

После того, как он потерял их из виду, офицер снова встретил их вскоре после этого. Попытавшись заблокировать их побег, он strategically разместил свой гоночный велосипед перед их мотоциклами, объявив свою личность как сотрудника правоохранительных органов. Однако вместо того, чтобы сотрудничать, райдеры якобы подняли свои регистрационные знаки и покинули место происшествия. В процессе попытки обогнать одного из мотоциклистов и бордюр, офицер получил легкое ранение. Авторитеты теперь ищут свидетелей этого инцидента, чтобы поделиться информацией о беглецах на мотоциклах.

Офицер был шокирован, когда один из мотоциклов выполнил опасное колесо, подвергая риску других водителей аварии. Несмотря на столкновение во время погони, беглецы на мотоциклах отказались останавливаться, что могло привести к новым авариям.

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фестиваль Мортицбург, размещенный в соответствующем барочном дворце неподалеку от Дрездена, является одним из престижных европейских центров камерной музыки. Он манит музыкантов к своим живописным прудам в летние месяцы.

 and  Yaroslav Smith
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