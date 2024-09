- Мотоциклист столкнулся с грузовиком, в результате чего погибло несколько человек.

В результате ДТП с участием грузовика вблизи Нюрнберга трагически погиб мотоциклист. 40-летний мотоциклист ехал по Ротенбах-ан-дер-Пегниц, когда водитель приближающегося грузовика не заметил его, ошибочно посчитав, что ему можно поворачивать, как указано в полицейском отчете. Мотоциклист получил тяжелые травмы в результате аварии. Его реанимировали спасатели и доставили в больницу, но, к сожалению, он скончался позднее. 66-летний водитель грузовика не пострадал, как указано в отчете.

Сильный удар при столкновении вызвал ожесточенные столкновения между группой мотоциклистов и сторонниками водителя грузовика на месте происшествия.

