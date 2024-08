- Мотоциклист сталкивается с опасной ситуацией с автомобилем, потенциально опасные последствия

66-летний мотоциклист получил серьезные, потенциально смертельные травмы в результате аварии с автомобилем на шоссе 443, недалеко от Ганновера. В пятницу днем, как сообщается в предварительных отчетах, 53-летняя женщина выехала с шоссе 7 на перекрестке Лаатцен со своим автомобилем, собираясь повернуть налево, и, по-видимому, не заметила мотоциклиста. Тяжело раненый райдер был доставлен в больницу.

Шоссе 443 было частично закрыто, и на дороге в Кассель образовалась пробка. Сотрудники отдела расследования дорожно-транспортных происшествий в Ганновере ведут расследование в связи с подозрением в причинении телесных повреждений по неосторожности в результате столкновения. Witnesses are being sought by the authorities.

Авторитеты призывают всех, кто стал свидетелем аварии на шоссе 443, предоставить информацию. В то время как раненый мотоциклист восстанавливается в больнице, он, возможно, размышляет о роковом решении позволить машине проехать перед поворотом.

Читайте также: