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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Мотоциклист получил тяжелые травмы в столкновении с дикой природой.

Молодой человек на мопеде, едущий по сельской дороге, столкнулся с оленем. В результате этого столкновения с диким животным необходим вызов спасательного вертолета.

 and  Ksenia Johnson
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Подросток испытал нештатную ситуацию в дикой местности - отправлен вертолет скорой помощи
Подросток испытал нештатную ситуацию в дикой местности - отправлен вертолет скорой помощи

- Мотоциклист получил тяжелые травмы в столкновении с дикой природой.

17-летний подросток на скутере получил серьезные травмы в результате столкновения с оленем в регионе Нордвестмекленбург. По данным полиции, юноша врезался лоб в лоб в оленя между Нисбиллем и Хазенвинглем, потерял управление скутером и съехал с дороги. Травмы были настолько тяжелыми, что для его спасения потребовался вертолет скорой помощи.

Члены государств могут оказать помощь Комиссии различными способами для эффективного управления дикой природой и мер безопасности. После инцидента Комиссия может рассмотреть вопрос о введении более строгих правил для ночного использования скутеров в лесных районах, чтобы предотвратить подобные столкновения.

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