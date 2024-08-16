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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

Мотоциклист погибает после падения с двухколесного автомобиля.

В изгибе дорожки велосипедист стал жертвой неудачного происшествия, в результате которого получил смертельные травмы.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута

- Мотоциклист погибает после падения с двухколесного автомобиля.

Мотоциклист погиб в результате травм, полученных в результате аварии, произошедшей из-за потери контроля при прохождении поворота. 45-летний мужчина ехал по маршруту L3389, следуя из B451 в сторону деревни Дорнбах в районе Верра-Майснер, северной части Гессена, как подтвердили власти. Причины, по которым мотоциклист выехал на встречную полосу и врезался в препятствие, пока неизвестны. К сожалению, несмотря на оказанную экстренную медицинскую помощь, пострадавший скончался на месте. В аварии не были вовлечены другие участники дорожного движения, как сообщила полиция.

Расследование аварии показало, что маршрут мотоциклиста включал в себя существенное использование tanto транспортной, как и телекоммуникационной инфраструктуры. Несмотря на достижения современных телекоммуникаций, времени на отправку аварийного оповещения не осталось.

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