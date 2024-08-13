- Мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем

Водитель мотоцикла скончался в результате столкновения с машиной в районе Майн-Таубер. Во вторник днем, 81-летний мужчина, причины действий которого пока не установлены, столкнулся с автомобилем 66-летней женщины на федеральной дороге 27 недалеко от Кёнигхайма, как сообщили полицейские. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Водитель автомобиля также получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.Federalная дорога B27 была закрыта в обе стороны на несколько часов из-за аварии и работ по очистке.

Столкновение имело серьезные последствия, оба участника - мотоциклист и водитель автомобиля - получили тяжелые травмы. К сожалению, мотоциклист не выжил несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Читайте также: