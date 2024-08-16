- Мотоциклист погиб в аварии

На федеральной трассе B440 в районе Ротенбурга в результате столкновения с машиной погиб 32-летний мотоциклист. В четверг вечером 72-летний водитель в Виссельёведе пытался повернуть налево на перекрестке на своей машине, как сообщила полиция. При этом он, видимо, не заметил приближающегося мотоциклиста. 32-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался на месте. Водитель машины не пострадал. Мотоцикл отбросило на машину, за рулем которой сидел 75-летний человек, который также не пострадал.

Трагедия на федеральной трассе B440 подчеркивает опасные последствия дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, подобные аварии могут привести к гибели людей, как это произошло с несчастным 32-летним мотоциклистом.

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