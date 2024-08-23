- Мотоциклист избегает правоохранительных органов примерно со скоростью 100 миль в час.

Восемнадцатилетний юноша был замечен, едущий со скоростью около 100 километров в час в Ротенкирхене, Штейнберге, Фогтланд. Как сообщает полицейский участок Цвиккау, подросток пытался обмануть контроль на дороге. После короткой погони полицейским удалось задержать молодого человека, который затем бросил свой скутер и попытался убежать пешком. Оказалось, что подросток незаконно усилил мощность своего скутера без необходимого разрешения. В результате он находится под следствием за несколько правонарушений на дороге.

Незаконные действия подростка, в том числе усиление мощности своего скутера без разрешения, подпадают под категорию преступления. Несмотря на задержание, он пытался убежать от полиции, добавив еще одно возможное обвинение к своему списку преступлений.

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