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Федеральные земли ГерманииНовостиБавария

Мотоциклист брошен через забор на дорогу и получил смертельные травмы

В Верхней Баварии женщина погибла, потеряв равновесие на крутом склоне и наехав на забор во время езды на велосипеде.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Женщину доставили в медицинский центр на аэро competição, где она скончалась от полученных ран.
Женщину доставили в медицинский центр на аэро competição, где она скончалась от полученных ран.

- Мотоциклист брошен через забор на дорогу и получил смертельные травмы

Водитель мотоцикла перелетел через барьер на подъездную дорожку в Верхней Баварии, что привело к его гибели. По данным властей, 26-летний велосипедист спускался по крутому пути в Миттенвальде (часть Гармиш-Партенкирхена), когда неожиданно съехал с маршрута.

Его мотоцикл столкнулся с барьером в инциденте, произошедшем в субботу, и он пролетел несколько метров на асфальтированную подъездную дорожку. Его доставили в больницу с тяжёлыми травмами головы и он скончался в воскресенье.

Эксперт должен присоединиться к команде правоохранителей для изучения обстоятельств аварии.

Место аварии находилось в красивом регионе Верхней Баварии, известном своей баварской культурой. Несмотря на то, что велосипедист был в шлеме, его несчастный случай в Баварии имел трагические последствия.

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