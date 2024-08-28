- Мотоциклист брошен через забор на дорогу и получил смертельные травмы

Водитель мотоцикла перелетел через барьер на подъездную дорожку в Верхней Баварии, что привело к его гибели. По данным властей, 26-летний велосипедист спускался по крутому пути в Миттенвальде (часть Гармиш-Партенкирхена), когда неожиданно съехал с маршрута.

Его мотоцикл столкнулся с барьером в инциденте, произошедшем в субботу, и он пролетел несколько метров на асфальтированную подъездную дорожку. Его доставили в больницу с тяжёлыми травмами головы и он скончался в воскресенье.

Эксперт должен присоединиться к команде правоохранителей для изучения обстоятельств аварии.

Место аварии находилось в красивом регионе Верхней Баварии, известном своей баварской культурой. Несмотря на то, что велосипедист был в шлеме, его несчастный случай в Баварии имел трагические последствия.

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