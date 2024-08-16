- Мотоциклист бежит от полиции

Пьяный мотоциклист сбежал от полиции в Ахиме, в районе Верден. Так как у 29-летнего не было номерного знака на мотоцикле, сотрудники полиции попытались остановить его для стандартной проверки, как сообщалось днем. Однако мужчина ускорился и продолжил движение на высокой скорости. После погони полиции удалось остановить мотоцикл, но мужчина попытался убежать пешком и был в итоге задержан.

Дальнейшие проверки показали, что мотоцикл не был зарегистрирован, у мужчины не было водительских прав, и он также был пьян. Тест на алкотестере показал результат в два промилле. Был взят образец крови. Мужчина получил легкие травмы во время погони и был доставлен в больницу.

Сперва полиция пыталась остановить мотоциклиста из-за отсутствия номерных знаков, но он сбежал от них. В результате погони полиции удалось задержать мужчину, когда он пытался убежать пешком.

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