- Мост в настоящее время проходит проверку, и движение запрещено.

Начиная с сегодняшнего дня, мост Рюген закрыт для движения. С 9:00 до 15:00 водителям, направляющимся на остров или покидающим его, следует воспользоваться параллельным Рюгенским дамбом.

По данным управления дорожного строительства, в настоящее время проводится обязательный шестилетний осмотр всех немецких мостов, в том числе моста Рюген. Во время этого процесса будет использоваться специальный грузовик, способный поднимать 12-метровую платформу прямо под мостом с дороги. Кроме того, управление сообщает, что на мосту Рюген будут заменены устаревшие камеры и сетевая техника.

В связи с закрытием моста будет проводиться плановое техническое обслуживание и ремонт дороги B96 на Рюгене до Самтенса. Водители могут воспользоваться альтернативной дорогой L296. Аналогичные работы будут проводиться на участке B96 от Самтенса до кругового движения в Бергене в следующую неделю, во вторник и среду, с теми же часами работы, с 9:00 до 15:00.

Из-за осмотра моста на мосту Рюген будут проводиться строительные работы, что приведет к его временному закрытию. В течение этого периода водителям рекомендуется использовать Рюгенский дамб в качестве альтернативного маршрута для въезда или выезда с острова.

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